Постол и Рамирес проведут бой 29 августа / фото instagram.com/toprank
Состоялась дуэль взглядов между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и обладателем титулов WBC и WBO в полусреднем весе американцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).
Традиционная процедура прошла без конфликтов - соперники отнеслись друг к другу с уважением.
Поединок с участием украинского экс-чемпиона мира пройдет 29 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и станет главным событием вечера.
Постол - Рамирес: перед боем
- Бой должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, однако из-за коронавируса организаторы отменили событие.
- Затем планировалось провести вечер бокса во Фресно (США) 9 мая, но вирус распространился на весь мир, после чего была объявлена пандемия.
- Виктор Постол уже владел титулом чемпиона мира по версии WBC и потерял его в результате поражения от Теренса Кроуфорда в 2016-м году.
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