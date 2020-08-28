Украинец встретится с американцем Хосе Рамиресом.

Состоялась дуэль взглядов между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и обладателем титулов WBC и WBO в полусреднем весе американцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

Традиционная процедура прошла без конфликтов - соперники отнеслись друг к другу с уважением.

Поединок с участием украинского экс-чемпиона мира пройдет 29 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand и станет главным событием вечера.

Постол - Рамирес: перед боем

Бой должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, однако из-за коронавируса организаторы отменили событие.

Затем планировалось провести вечер бокса во Фресно (США) 9 мая, но вирус распространился на весь мир, после чего была объявлена пандемия.

Виктор Постол уже владел титулом чемпиона мира по версии WBC и потерял его в результате поражения от Теренса Кроуфорда в 2016-м году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь