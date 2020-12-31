Джервонта Дэвис нокаутировал Лео Санта Круса / фото Mayweather Promotions
В 2020 году из-за паузы, связанной с коронавирусом, состоялось не так много боксерских поединков, как прежде. Однако ярких нокаутов хватало.
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Канал Gorillaproductions03 в YouTube составил подборку 50 лучших нокаутов 2020 года.
Украинских боксеров в этом рейтинге не оказалось.
В топ-3 вошли нокауты от американца Джервонты Дэвиса, россиянина Александра Поветкина и представителя Никарагуа Романа Гонсалеса.
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