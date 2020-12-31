Первое место занял нокаут в исполнении американца Джервонты Дэвиса.

В 2020 году из-за паузы, связанной с коронавирусом, состоялось не так много боксерских поединков, как прежде. Однако ярких нокаутов хватало.

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Канал Gorillaproductions03 в YouTube составил подборку 50 лучших нокаутов 2020 года.

Украинских боксеров в этом рейтинге не оказалось.

В топ-3 вошли нокауты от американца Джервонты Дэвиса, россиянина Александра Поветкина и представителя Никарагуа Романа Гонсалеса.

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Автор: Антон Дударь