Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко заявил, что не будет жалеть своего соперника, обладателя пояса IBF Теофимо Лопеса, который позволял себе оскорбления в адрес украинца.
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Об этом Ломаченко сказал в комментарии Top Rank Boxing.
"Когда были эти ситуации в лифте с моим отцом, я тогда не присутствовал, меня тогда не было. Если бы это было у нас дома в Украине, он бы знал, что так нельзя разговаривать. Если ты что-то говоришь, то должен доказать это в деле. Но если ты сказал и не доказал, то ты фуфломет. Грош цена тому, что ты сказал", - отметил Ломаченко.
"Я говорю, что жалеть его точно не буду. Если мне предоставится шанс сделать ему больно, я буду делать больно", - добавил украинец.
Ломаченко - Лопес: перед боем
- Датой боя Ломаченко - Лопес официально утверждено 17 октября. 7 сентября боксеры подписали контракт на бой.
- Top Rank уже представила официальный промо-ролик, посвященный бою.
- На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 побед в 15 поединках.
- Ломаченко уже прилетел в США, где ведет подготовку к бою.
- Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.
- К бою Ломаченко - Лопес был представлен яркий постер.
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