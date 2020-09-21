Василий Ломаченко высказался о Теофимо Лопесе.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко заявил, что не будет жалеть своего соперника, обладателя пояса IBF Теофимо Лопеса, который позволял себе оскорбления в адрес украинца.

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Об этом Ломаченко сказал в комментарии Top Rank Boxing.

"Когда были эти ситуации в лифте с моим отцом, я тогда не присутствовал, меня тогда не было. Если бы это было у нас дома в Украине, он бы знал, что так нельзя разговаривать. Если ты что-то говоришь, то должен доказать это в деле. Но если ты сказал и не доказал, то ты фуфломет. Грош цена тому, что ты сказал", - отметил Ломаченко.

"Я говорю, что жалеть его точно не буду. Если мне предоставится шанс сделать ему больно, я буду делать больно", - добавил украинец.

Ломаченко - Лопес: перед боем

Датой боя Ломаченко - Лопес официально утверждено 17 октября. 7 сентября боксеры подписали контракт на бой.

Top Rank уже представила официальный промо-ролик, посвященный бою.

На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 побед в 15 поединках.

Ломаченко уже прилетел в США, где ведет подготовку к бою.

Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.

К бою Ломаченко - Лопес был представлен яркий постер.

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Автор: Антон Дударь