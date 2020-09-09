Промоутерская компания Top Rank представила промо-ролик к бою между чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.
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Видео опубликовал Twitter Top Rank Boxing.
В промо показаны яркие моменты боев Ломаченко и Лопеса.
"Он еще не встречался с такими соперниками, как я. Быстрый и сильный. Все знают, что я могу ударить", - сказал про себя Лопес.
Также в ролике приведены слова Ломаченко:
"Многие люди говорят про Теофимо Лопеса. Кто этот парень? Он не дрался против топ-бойцов".
39 nights from now in the Bubble. But who's counting?#LomaLopez | OCT 17 | ESPN pic.twitter.com/nLimnMDF9m— Top Rank Boxing (@trboxing) September 9, 2020
Ломаченко - Лопес: перед боем
- Изначально поединок Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
- Датой боя Ломаченко - Лопес официально утверждено 17 октября. 7 сентября боксеры подписали контракт на бой.
- На кону в этом бою будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Ранее Лопес был недоволен суммой своего гонорара, и бой оказался под угрозой срыва. Позже сумма гонорара американца была увеличена, и Лопес согласился на бой.
- На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 побед в 15 поединках.
- Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.
- Ломаченко уже прилетел в США, где ведет подготовку к бою.
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