Украинский и американский боксеры проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Промоутерская компания Top Rank представила промо-ролик к бою между чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

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Видео опубликовал Twitter Top Rank Boxing.

В промо показаны яркие моменты боев Ломаченко и Лопеса.

"Он еще не встречался с такими соперниками, как я. Быстрый и сильный. Все знают, что я могу ударить", - сказал про себя Лопес.

Также в ролике приведены слова Ломаченко:

"Многие люди говорят про Теофимо Лопеса. Кто этот парень? Он не дрался против топ-бойцов".

39 nights from now in the Bubble. But who's counting?#LomaLopez | OCT 17 | ESPN pic.twitter.com/nLimnMDF9m — Top Rank Boxing (@trboxing) September 9, 2020

Ломаченко - Лопес: перед боем

Изначально поединок Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Датой боя Ломаченко - Лопес официально утверждено 17 октября. 7 сентября боксеры подписали контракт на бой.

На кону в этом бою будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ранее Лопес был недоволен суммой своего гонорара, и бой оказался под угрозой срыва. Позже сумма гонорара американца была увеличена, и Лопес согласился на бой.

На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 побед в 15 поединках.

Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.

Ломаченко уже прилетел в США, где ведет подготовку к бою.

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Автор: Антон Дударь