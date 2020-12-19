Василий Ломаченко считает, что Теофимо Лопес не согласится на реванш.

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко заявил, что хотел бы провести реванш с обладателем всех чемпиоских поясов в легком весе Теофимо Лопесом.

Об этом он сказал в интервью Loma Official TV.

"Я хотел бы реванш. Я вообще считаю, что этот реванш поставит точку в моей карьере. То ли это будет точка в моей карьере, если я проигрываю поединок. То ли это будет точка, если я забираю все пояса. Тогда будет достигнута цель, и я, соответственно, буду двигаться дальше", - сказал Ломаченко.

"Я считаю, что должен быть реванш. А примет он его или нет – я думаю, он его не примет, потому что они боятся. А боятся они потому, что знают о том, что я боксировал с травмой. Теперь они знают, что в следующем поединке никто не будет ждать и тянуть", - добавил украинец.

Ломаченко считает, что в случае реванша пояса вернутся к нему:

"Они понимают, что ему со мной нельзя боксировать. Потому что он забрался на эту гору, ему повезло, и он захочет как можно дольше на ней пробыть, просидеть. А дать реванш мне, отбоксировать со мной - это просто прийти, положить это все и сказать: "Спасибо, было прикольно". Вот так это называется".

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Ломаченко предложил Лопесу провести еще два боя:

"Он уже сказал, что если бы сто раз отбоксировали, то сто раз выиграл бы у меня. Я могу к нему обратиться: можем три раза отбоксировать, еще два осталось. Второй - это будет реванш, а в третьем мы будем выяснять, кто из нас на самом деле самый сильный".

Он также подчеркнул, что не планирует возвращаться в весовую категорию до 59 кг, даже если не получит реванш: "Я не собираюсь спускаться, пока не закончу дело тут".

Украинский боксер также прокомментировал информацию о том, что не захотел включать в контракт на бой пункт о реванше. По его словам, это было сделано после слов Лопеса:

"Когда Лопес сказал, что мы обязательно будем бороться за то, чтобы включить пункт о реванше, то мы сказали, что давайте не будем этот пункт включать, раз они говорят, что мы хотим себя каким-то образом перестраховать".

Ломаченко - Лопес: возможный реванш

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Автор: Антон Дударь