Экс-чемпион мира Василий Ломаченко заявил, что хотел бы провести реванш с обладателем всех чемпиоских поясов в легком весе Теофимо Лопесом.
Об этом он сказал в интервью Loma Official TV.
"Я хотел бы реванш. Я вообще считаю, что этот реванш поставит точку в моей карьере. То ли это будет точка в моей карьере, если я проигрываю поединок. То ли это будет точка, если я забираю все пояса. Тогда будет достигнута цель, и я, соответственно, буду двигаться дальше", - сказал Ломаченко.
"Я считаю, что должен быть реванш. А примет он его или нет – я думаю, он его не примет, потому что они боятся. А боятся они потому, что знают о том, что я боксировал с травмой. Теперь они знают, что в следующем поединке никто не будет ждать и тянуть", - добавил украинец.
Ломаченко считает, что в случае реванша пояса вернутся к нему:
"Они понимают, что ему со мной нельзя боксировать. Потому что он забрался на эту гору, ему повезло, и он захочет как можно дольше на ней пробыть, просидеть. А дать реванш мне, отбоксировать со мной - это просто прийти, положить это все и сказать: "Спасибо, было прикольно". Вот так это называется".
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Ломаченко предложил Лопесу провести еще два боя:
"Он уже сказал, что если бы сто раз отбоксировали, то сто раз выиграл бы у меня. Я могу к нему обратиться: можем три раза отбоксировать, еще два осталось. Второй - это будет реванш, а в третьем мы будем выяснять, кто из нас на самом деле самый сильный".
Он также подчеркнул, что не планирует возвращаться в весовую категорию до 59 кг, даже если не получит реванш: "Я не собираюсь спускаться, пока не закончу дело тут".
Украинский боксер также прокомментировал информацию о том, что не захотел включать в контракт на бой пункт о реванше. По его словам, это было сделано после слов Лопеса:
"Когда Лопес сказал, что мы обязательно будем бороться за то, чтобы включить пункт о реванше, то мы сказали, что давайте не будем этот пункт включать, раз они говорят, что мы хотим себя каким-то образом перестраховать".
Ломаченко - Лопес: возможный реванш
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Украинец потерял свои титулы WBC, WBO и WBA в легком весе, а Лопес, который сохранил пояс IBF и получил титулы украинца, стал единственным действующим абсолютным чемпионом мира в боксе.
- Сразу после боя украинец извинился за свое поражение и сказал, что готов провести реванш.
- Промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию с возможным реваншем.
- Тренер и отец Лопеса заявил, что Ломаченко не получит реванша.
- Александр Усик выразил свое мнение о том, состоится ли реванш Ломаченко и Лопеса.
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