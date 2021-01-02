Джули Ледерман отдала Василию Ломаченко только один раунд.

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что его команда была против назначения судьи Джулии Ледерман на бой за звание абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса.

В интервью YouTube-каналу Snowqueenla, Ломаченко сказал, что юрист из его команды делал запрос на то, чтобы Ледерман не работала на поединке, однако он был отклонен. По итогам боя она отдала Ломаченко только один раунд из двенадцати - 119-109 в пользу Лопеса.

"Перед тем, как эта судья пришла на обслуживание нашего поединка, наш адвокат делал запрос касательно того, можно ли ее поменять. Потому что она находится в Нью-Йорке, она из того же города, что и Лопес. Мы не хотели, чтобы меня судили из штата Калифорния, а его - из Нью-Йорка. Адвокат дал такой запрос - его отклонили. Сказали, что вопросов никаких нет, это компетентная судья, что все будет хорошо", - рассказал Ломаченко.

"Как она отсудила этот поединок, я не совсем понимаю. Мне кажется, что это было как-то немножко предвзятое судейство", - добавил он.

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Ломаченко также прокомментировал свои слова о том, что судьи были "заряжены". Он пояснил, что имел ввиду, что "они необъективны":

"Если посмотреть на счет, который они дали, здесь вопрос в компетентности судей, разбираются ли они в боксе".

Украинец еще раз подчеркнул, что, по его мнению, не проиграл бой:

"С каждым разом, когда я пересматриваю бой, я понимаю, что я его не проиграл. Так не проигрывают поединки. И так не выигрывают, как Лопес выиграл. За звание абсолютного чемпиона мира. А у судей на записках было совершенно другое, совершенно другая картина. Вопрос - почему?". сказал Ломаченко.

Ломаченко - Лопес: после боя

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Автор: Антон Дударь