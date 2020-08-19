"Чертова с*ка": американский боксер оскорбил Ломаченко и объяснил, почему украинец проиграет бой

Теофимо Лопес считает, что украинский боксер слишком много тренируется.

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес в очередной раз поделился мнением о своем следующем сопернике - обладателе поясов WBA, WBO и WBC Василие Ломаченко.

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Американского боксера цитирует The Ring.

"Пусть весь мир слышит, как я называю Лому чертовой с*кой. Он понимает, о чем я говорю. Мне плевать, что думают другие люди. Главное - работа в ринге, которую покажем мы с Ломаченко. Он думает, что является неприкасаемым. Когда Ломаченко прилетает точный удар, то он сильно расстраивается. Мне это нравится.

Не удивлюсь, если Лома захочет ударить меня между ног. Я понимаю, что лезу ему в голову, когда оскорбляю его, а скоро буду еще и бить", - сказал Лопес.

Боксер считает, что упорные тренировки погубят украинца:

"Ломаченко думает, что легко победит меня, но надо посмотреть на ситуацию глубже. Он надрывает свой зад на тренировках. Мы с отцом давно говорим об этом - он перенапрягает свое тело. Я так не делаю никогда.

Вспомним Ричарда Комми, который убил свое тело перед нашим боем. Мы знаем, каким был результат (победа Лопеса нокаутом - прим.). Ломаченко погубит свое тело в этом тренировочном лагере".

Ломаченко - Лопес: перед боем

На кону в этом поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ломаченко владеет поясами WBC, WBO и WBA, тогда как у Лопеса - титул IBF.

На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 боев в 15 поединках.

Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.

Ранее Лопес был недоволен суммой своего гонорара, и бой оказался под угрозой срыва. В итоге, по данным СМИ, Ломаченко согласился отдать часть своего гонорара, чтобы американец вышел в ринг.

Изначально поединок Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Предварительная дата - 17 октября.

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Перевод: Данил Слесь