Дэвин Хэйни защитил чемпионский пояс WBC.

Обладатель чемпионского пояса по версии WBC в легком весе Дэвин Хэйни в Лас-Вегасе провел бой против венесуэльца Хорхе Линареса.

Бой продлился все 12 раундов, американец одержал победу единогласным решением судей.

Два рефери насчитали победу Хэйни со счетом 116-112, еще один судья - со счетом 115-113.

Напомним, ранее Хэйни бросал вызов Василию Ломаченко. В то же время Линарес был соперником украинца и проиграл ему нокаутом, хотя и смог отправить в нокдаун по ходу боя.

Видеообзор боя был опубликован на YouTube-канале DAZN Boxing.

Хэйни - Линарес: итоги боя

Хэйни защитил пояс чемпиона WBC в легком весе. Абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес является "франчайзинговым чемпионом" по версии WBC.

В активе Хэйни теперь 26 побед в 26 боях в профи (15 - нокаутом).

После боя Хэйни заявил о готовности встретиться в ринге с Лопесом.

Линарес проиграл в шестой раз в карьере. При этом в его активе 47 побед.

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Автор: Антон Дударь