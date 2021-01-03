Боксеры из весовой категории Василия Ломаченко выдали зрелищный бой.

В Далласе состоялся вечер бокса, главным боем которого стал поединок между американцем Райаном Гарсией и британцем Люком Кэмпбеллом.

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Боксеры выступают в весовой категории Василия Ломаченко. Против Кэмпбелла украинский боксер дрался в 2019 году, завоевав пояс WBC.

Поединок получился зрелищным и завершился победой Гарсии.

Уже во втором раунде Кэмпблелл отправил соперника в нокдаун, однако в дальнейшем Гарсия захватил инициативу. В шестом раунде Кэмпбелла спас гонг, однако в седьмом раунде Гарсия нокаутировал британца ударом по корпусу.

Видео опубликовал Twitter-аккаунт DAZN.

Райан Гарсия: карьера и слова о Ломаченко

22-летний Гарсия одержал 21-ю победу в 21-м поединке. 18 раз он побеждал нокаутом.

После победы над Кэмпбеллом Гарсия завоевал пояс "временного чемпиона" по версии WBC и стал обязательным претендентом на бой с "регулярным чемпионом" WBC Дэвином Хэйни.

Гарсия неоднократно высказывался о Ломаченко. В частности, он говорил, что украинец - "крутой боксер, но у него не самое лучшее резюме". Также он заявлял, что в легком весе у Ломаченко "нет скорости и взрыва".

Недавно Ломаченко ответил Гарсии: "Я знаю, кто такой Гарсия. Он был у меня в лагере, спарринговал с ним. И что он там рассказывает, после спарринга написал в Твиттере, что у нас была война. Это вообще не отображает реальности. Для него, конечно, это была война. Он в окопе сидел всю войну и боялся высунуть голову".

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Автор: Антон Дударь