В Далласе состоялся вечер бокса, главным боем которого стал поединок между американцем Райаном Гарсией и британцем Люком Кэмпбеллом.
Читайте также"Есть много достойных боксеров": промоутер назвал возможных соперников Ломаченко
Боксеры выступают в весовой категории Василия Ломаченко. Против Кэмпбелла украинский боксер дрался в 2019 году, завоевав пояс WBC.
Поединок получился зрелищным и завершился победой Гарсии.
Уже во втором раунде Кэмпблелл отправил соперника в нокдаун, однако в дальнейшем Гарсия захватил инициативу. В шестом раунде Кэмпбелла спас гонг, однако в седьмом раунде Гарсия нокаутировал британца ударом по корпусу.
Видео опубликовал Twitter-аккаунт DAZN.
LUKE CAMPBELL PUTS RYAN GARCIA ON THE CANVAS IN ROUND 2 💥 pic.twitter.com/hCQaPiVHjY— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 2, 2021
Ryan Garcia catches Luke Campbell 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/Hl8togVVXT— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 2, 2021
RYAN GARCIA DOES IT #GarciaCampbellpic.twitter.com/iSvyLg0Fm3— Connoisseur of Combat (@ConOfCombat) January 3, 2021
Райан Гарсия: карьера и слова о Ломаченко
- 22-летний Гарсия одержал 21-ю победу в 21-м поединке. 18 раз он побеждал нокаутом.
- После победы над Кэмпбеллом Гарсия завоевал пояс "временного чемпиона" по версии WBC и стал обязательным претендентом на бой с "регулярным чемпионом" WBC Дэвином Хэйни.
- Гарсия неоднократно высказывался о Ломаченко. В частности, он говорил, что украинец - "крутой боксер, но у него не самое лучшее резюме". Также он заявлял, что в легком весе у Ломаченко "нет скорости и взрыва".
- Недавно Ломаченко ответил Гарсии: "Я знаю, кто такой Гарсия. Он был у меня в лагере, спарринговал с ним. И что он там рассказывает, после спарринга написал в Твиттере, что у нас была война. Это вообще не отображает реальности. Для него, конечно, это была война. Он в окопе сидел всю войну и боялся высунуть голову".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram