Турнир стал самым успешным в истории сборной Украины.

В Болгарии завершился Чемпионат Европы по боксу среди юниоров-2020, в котором приняли участие спортсмены из 19 стран Старого света. Этот турнир стал самым успешным в истории сборной Украины.

Наши юниоры завоевали в столице Болгарии 20 медалей разного достоинства. Среди них - 5 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых медалей. Это второй показатель среди всех стран - участниц нынешних соревнований. С незначительным отрывом наши спортсмены уступили в медальном зачете команде России. Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Чемпионат Европы по боксу среди юниоров: результаты украинской сборной

Чемпионами Европы по итогам финальных поединков стали Виталий Грабовский в весовой категории 57 кг, Александр Яровой в категории 60 кг, Алексей Боклах в категории 63 кг, Александр Балабин в категории 70 кг и Вероника Накота в весовой категории до 66 кг.

Серебряными призерами первенства континента стали: Максим Рудик (50 кг), Айдер Абдураимов (54 кг), Анастасия Крамаренко (60 кг), Карине Айрапетян (80 кг),

Бронзовые награды молодежного Евро-2020 получили: Джамал Кулиев (80 кг), Валерий Шульга (+80 кг), Елизавета Воєвудко (46 кг), Алина Крамар (50 кг), Изабель Габорец (52 кг), Ярослава Масюткина (54 кг), Татьяна Довгаль (57 кг), Мария Фонотова (63 кг), Радмила Родионова (70 кг), Александра Джигун (75 кг), Полина Черненко (+80 кг).

Достижения на предыдущих турнирах

По количеству завоеванных медалей (20 наград) сборная Украины среди юниоров значительно превзошла свои прошлые достижения. В частности, год назад на юниорском Евро-2019 в Румынии в активе юных украинцев было 13 медалей, среди которых 2 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых наград.

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Автор: Олег Давыгора