Поединок пройдет 12 декабря на арене О2 в Лондоне.

12-го декабря Энтони Джошуа будет защищать свои пояса в поединке против 39-летнего Кубрата Пулева. Поединок пройдет 12 декабря на арене О2 в Лондоне.

Начало главного боя вечера ожидается после 23.00 по киевскому времени.

Джошуа - Пулев: где смотреть бой

Поединок Джошуа – Пулев можно будет посмотреть в интернете на сервисах Dazn и SkySports. В Украине же титульный бой не будет показываться ни одним транслятором.

Джошуа - Пулев: что нужно знать

Бой Джошуа - Пулев пройдет 12 декабря в Лондоне.

Джошуа будет проводить обязательную защиту титула IBF, но на кону будут стоять все пояса, которыми владеет англичанин.

На профи-ринге Джошуа провел 24 поединка: 23 победы (21 нокаутом) и 1 поражение.

У Пулева в активе 28 побед (14 нокаутом) при 1 поражении. Он потерпел его в 2014 году, когда нокаутом проиграл Владимиру Кличко.

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Автор: Олег Давыгора