Энтони Джошуа понимает, что для Пулева это очень важный бой.

12-го декабря Энтони Джошуа будет защищать свои пояса в поединке против 39-летнего Кубрата Пулева, которого считают аутсайдером противостояния, в том числе, из-за возраста. Поединок пройдет 12 декабря на арене О2 в Лондоне.

Свой комментарий по поводу этого дал Энтони Джошуа, пишет Sky Sports.

"Пулеву 39 лет, но я уже понял, что опытные супертяжи способны на многое. Мне это в ринге показали Владимир Кличко и Александр Поветкин. Последнее, что теряет боксер-супертяж в таком возрасте, это мощь удара. И у Пулева она есть", - сказал боксер.

Он отметил, что понимает, что для Пулева это очень важный бой.

"Это шанс стать чемпионом. Я воспринимаю соперника серьезно, но для меня это очередной бой за титулы. А для него возможность взять титул. После победы мне хотелось бы выйти в ринг против Фьюри", - добавил Джошуа.

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Бой Джошуа - Пулев пройдет 12 декабря в Лондоне.

Джошуа будет проводить обязательную защиту титула IBF, но на кону будут стоять все пояса, которыми владеет англичанин.

На профи-ринге Джошуа провел 24 поединка: 23 победы (21 нокаутом) и 1 поражение.

У Пулева в активе 28 побед (14 нокаутом) при 1 поражении. Он потерпел его в 2014 году, когда нокаутом проиграл Владимиру Кличко.

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Автор: Олег Давыгора