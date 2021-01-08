Джервонта Дэвис готов встретиться в ринге с Василием Ломаченко.

Чемпион мира по двум версиям во втором полулегком весе и обладатель титула "регулярного чемпиона" по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис заявил о готовности провести бой с украинцем Василием Ломаченко.

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Об этом он сказал в интервью EsNewsBoxing на YouTube.

"Лома недавно бросил мне вызов, он сделал это? Мы находимся на разных сторонах, у нас разные промоутеры, но если этот бой имеет смысл, то давайте его сделаем. Я хочу подраться со всеми этими парнями", - сказал Дэвис, имея ввиду топ-боксеров легкого веса.

Также Дэвис дал свой прогноз на бой с Ломаченко:

"Я его сломлю, а затем нокаутирую в поздних раундах".

В то же время Дэвис сказал, что в своем следующем бою встретится с другим американцем Райаном Гарсией (21-0, 18 КО).

Джервонта Дэвис: карьера на профи-ринге

Джервонта Дэвис провел на профессиональном ринге 24 боя, одержал 24 победы (23 нокаутом).

В своем предыдущем поединке он 31 октября нокаутировал мексиканца Лео Санта Круса.

Нокаут Дэвиса в этом бою был признан лучшим нокаутом года.

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Автор: Антон Дударь