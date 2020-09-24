Украинский боксер может стать чемпионом мира.

Украинец Сергей Деревянченко в ночь с 26 на 27 сентября проведет бой против обладателя чемпионского пояса WBC в среднем весе Джермалла Чарло.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Деревянченко - Чарло.

Букмекеры считают украинца аутсайдером этого поединка. На успех Деревянченко можно поставить с коэффициентом 2,45, тогда как на Чарло - 1,52.

Досрочная победа украинца в этом бою оценивается коэффициентом 6,50, а нокаут от американца - 5,50.

На то, что Чарло удастся выиграть по очкам, букмекеры дают коэффициент 2,05, тогда как на победу Деревянченко решением судей - 3,60.

Деревянченко - Чарло: перед боем

Поединок состоится в ночь с 26 на 27 сентября по Киеву на арене "Mohegan Sun Arena" в Анкасвилле, США. На кону будет пояс WBC, которым владеет Чарло.

Деревянченко проведет свой 16-й бой на профессиональном ринге. У украинца - 13 побед (10 нокаутом) и 2 поражения. У Чарло - 30 побед в 30 боях (22 - досрочные).

Для Деревянченко это будет уже третий шанс стать чемпионом мира. В 2018 году он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF, а в 2019-м уступил Геннадию Головкину в бою за пояса IBF и IBO.

Перед боем Деревянченко - Чарло состоялась дуэль взглядов.

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Автор: Антон Дударь