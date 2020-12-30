Британский боксер Дерек Чисора выступил с критикой в адрес украинца Александра Усика из-за его действий в их недавнем поединке.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на iFL TV.
Чисора заявил, что Усик "не умеет бить".
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"У него просто нет удара. Усик только и делал, что избегал нашего боя. Я был очень разочарован. Это же профи-ринг, а не "любители"! Я навязывал бой, а он только убегал. Если честно, Усик не пугает в супертяжелом весе. У него нет ударной мощности", - заявил боксер.
При этом, он отметил, что Усик хорошо передвигается по рингу.
"Его удары меня не впечатлили. Усик - нытик, он слишком много жалуется. Усик жаловался на меня на украинском ТВ. Это же глупо", - сказал Чисора.
Усик - Чисора: итоги боя
- Усик победил Чисору на "Уэмбли" в Лондоне единогласным решением судей - 117-112, 115-113, 115-113.
- Усик официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
- Усик после победы над Чисорой обратился к Джошуа.
- Для Усика это был второй бой в супертяжелом весе и 18-й на профи-ринге. Во всех предыдущих боях украинец также побеждал.
- Один из экспертов высказал аналогичное мнение о том, что Усик пока не готов к бою с Джошуа.
- Сети сравнили бой Усика против Чисоры с противостоянием матадора и быка.
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