Чисора заявил, что Усик "не умеет бить".

Британский боксер Дерек Чисора выступил с критикой в адрес украинца Александра Усика из-за его действий в их недавнем поединке.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на iFL TV.

Чисора заявил, что Усик "не умеет бить".

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"У него просто нет удара. Усик только и делал, что избегал нашего боя. Я был очень разочарован. Это же профи-ринг, а не "любители"! Я навязывал бой, а он только убегал. Если честно, Усик не пугает в супертяжелом весе. У него нет ударной мощности", - заявил боксер.

При этом, он отметил, что Усик хорошо передвигается по рингу.

"Его удары меня не впечатлили. Усик - нытик, он слишком много жалуется. Усик жаловался на меня на украинском ТВ. Это же глупо", - сказал Чисора.

Усик - Чисора: итоги боя

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Автор: УНИАН