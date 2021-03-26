Аманда Серрано сделала хорошую карьеру в смешанных единоборствах, но после того переквалифицировалась в женский бокс и стала чемпионкой мира в семи весовых категориях. Прошлой ночью она защищала титулы в бою против чемпионки мира в трех весовых категориях - Даниэлы Бермудес.
Бой выдался напряженным и 32-летняя пуэрториканка торжествовала в 9-м раунде. Бермудес пропустила сперва удар в печень, а затем получила контрольный в селезенку. Далее спортсменка из Аргентины упала на колени, выплюнула капу и не смогла продолжить поединок.
После этого успеха Аманда заявила, что хочет объединить все титулы в легком весе и стать первой абсолютной чемпионкой мира в истории Пуэрто-Рико. У Серрано за плечами 42 боя: среди них лишь одно поражение. 30 поединков чемпионка завершила нокаутом.
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