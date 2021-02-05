Александр Усик хочет, чтобы его дети жили в Украине.

Боксер Александр Усик высказался о патриотизме, рассказал о том, как ему предлагали сменить гражданство, а также признался в любви к Украине.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

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"Я считаю, что патриотизм - это то, за чем прячутся грязнули, грязнейшие люди. Я сын своей страны, я ее очень сильно обожаю и люблю. Мне предлагали много раз и немаленькие суммы за смену гражданства - пять-шесть стран. Нормальный кэш просто за согласие, а в дальнейшем еще деньги по контракту. Но не все можно купить за деньги", - сказал Усик.

Боксер подчеркнул, что хочет, чтобы в Украине жили его дети:

"Я люблю свою страну. Я стараюсь развивать ее в разных сферах деятельности: прославлять в спорте, поднимать флаг, строить здесь бизнес, за который я буду платить налоги в стране. И я хочу здесь жить, и я хочу, чтоб здесь жили мои дети".

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Автор: Антон Дударь