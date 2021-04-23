Александр Красюк заявил, что Александр Усик - патриот Украины.

Гендиректор компании "K2 Promotions" Александр Красюк поделился своим мнением о том, почему у Александра Усика появилось много ненавистников в Украине.

Об этом Красюк сказал в интервью YouTube-каналу Sport Arena.

"А как ему подскажешь, что, может, не стоит в это лезть? Он же ого-го! Он абсолютный чемпион мира, opinion maker (человек, формирующий общественное мнение, - Прим.), он задает тренды. Но в том, что у него есть хейтеры, я думаю, он виноват сам. Из-за своей непродуманной, недальновидной пиар-политики", - сказал Красюк.

Он подчеркнул, что Усик не такой, каким его воспринимают:

"Он на самом деле далеко не такой, каким его воспринимают хейтеры. Что у него на самом деле в сердце и голове - знает узкий круг людей. А люди формируют мнение о нем на основании медийных сообщений. Такой ли он? Нет. Но это действительно проблема. Так выглядит неквалифицированная публичная кампания. И такой результат она дает".

"Такая специфика бокса. Выдающимися спортсменами здесь не становятся выдающиеся философы. Наоборот - сперва становятся выдающимися спортсменами, а уже потом переходят в выдающиеся философы", - пошутил промоутер.

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Красюк подчеркнул, что Усик - патриот Украины:

"Его самого это раздражало. Его слова интерпретировали не так, как он это имел в виду. Он не такой человек, как о нем думают. Если говорить про его патриотизм - я бы сказал, что Усик гораздо больше патриот, чем большинство тех, кто бегает с флагами. Поверьте, это не пустые слова".

Красюк также выразил мнение, что Александр Усик и Василий Ломаченко еще могут все исправить:

"Так работает пиар. Сейчас информационная политика весит гораздо больше, чем десять лет назад. Именно поэтому Усик и Ломаченко стали жертвами непрофессиональной информационной политики. Но это очень легко исправить - посмотрите на наших политиков: совсем разные имиджи десять и двадцать лет назад".

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Автор: Антон Дударь