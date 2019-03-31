Гвоздик провел первую успешную защиту титула чемпиона мира (полное видео боя)

Эта победа стала 14-й досрочной для Александра Гвоздика в профи-ринге.

Украинец Александр Гвоздик защитил титул чемпиона мира по боксу WBC в полутяжелом весе. Его соперником был Дуду Нгумбу из ДР Конго, для которого это был первый титульный бой в карьере. К сожалению, зрители не увидели зрелища.

Бой завершился в 5-м раунде победой Гвоздика техническим нокаутом. Нгумбу получил травму ноги, его угол отказался продолжать бой.

Эта победа стала 14-й досрочной для Александра Гвоздика в профи-ринге. Украинец впервые в карьере защищал титул.