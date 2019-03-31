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Гвоздик провел первую успешную защиту титула чемпиона мира (полное видео боя)

12:22, 31 марта 2019
Бокс
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Александр Гвоздик / boxingscene.com

Украинец Александр Гвоздик защитил титул чемпиона мира по боксу WBC в полутяжелом весе. Его соперником был Дуду Нгумбу из ДР Конго, для которого это был первый титульный бой в карьере. К сожалению, зрители не увидели зрелища. 

Бой завершился в 5-м раунде победой Гвоздика техническим нокаутом. Нгумбу получил травму ноги, его угол отказался продолжать бой.

Эта победа стала 14-й досрочной для Александра Гвоздика в профи-ринге. Украинец впервые в карьере защищал титул.

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Теги: #Александр Гвоздик