Гвоздик провел первую успешную защиту титула чемпиона мира (полное видео боя)
12:22, 31 марта 2019Бокс
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Эта победа стала 14-й досрочной для Александра Гвоздика в профи-ринге.
Александр Гвоздик / boxingscene.com
Украинец Александр Гвоздик защитил титул чемпиона мира по боксу WBC в полутяжелом весе. Его соперником был Дуду Нгумбу из ДР Конго, для которого это был первый титульный бой в карьере. К сожалению, зрители не увидели зрелища.
Бой завершился в 5-м раунде победой Гвоздика техническим нокаутом. Нгумбу получил травму ноги, его угол отказался продолжать бой.
Эта победа стала 14-й досрочной для Александра Гвоздика в профи-ринге. Украинец впервые в карьере защищал титул.
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