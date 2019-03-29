Промоутер Усика назвал дату боя с Такамом

Бой окончательно согласован и должен пройти 17 или 18 мая.

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что следующий бой украинский боксер проведет против камерунского тяжеловеса Карлоса Такама.

Поединок согласован, но дата боя пока неизвестна, сообщает SportArena.

«Бой с Такамом согласован. Нам остается определиться с DAZN по точной дате поединка», — цитирует Хирна ESPN.

Накануне Усик объявил о решении отказаться от пояса WBA. Украинец готовится перейти в супертяжелый вес.

Бой Усик – Такам должен пройти 17 или 18 мая. Сторона Усик склоняется к 17 мая, потому что на следующий день пройдет поединок Деонтея Уайлдера против Доминика Бризила.

В последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.