Промоутер Усика назвал дату боя с Такамом

10:51, 29 марта 2019
Бокс
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Александр Усик готов оставить все свои пояса и перейти в супертяжелый вес / talkSPORT

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что следующий бой украинский боксер проведет против камерунского тяжеловеса Карлоса Такама.

Поединок согласован, но дата боя пока неизвестна, сообщает SportArena.

«Бой с Такамом согласован. Нам остается определиться с DAZN по точной дате поединка», — цитирует Хирна ESPN.

Накануне Усик объявил о решении отказаться от пояса WBA. Украинец готовится перейти в супертяжелый вес.

Бой Усик – Такам должен пройти 17 или 18 мая. Сторона Усик склоняется к 17 мая, потому что на следующий день пройдет поединок Деонтея Уайлдера против Доминика Бризила.

В последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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Теги: #бокс#Усик супертяжелый вес#Усик абсолютный чемпион мира