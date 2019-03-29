Промоутер Усика назвал дату боя с Такамом
Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что следующий бой украинский боксер проведет против камерунского тяжеловеса Карлоса Такама.
Поединок согласован, но дата боя пока неизвестна, сообщает SportArena.
«Бой с Такамом согласован. Нам остается определиться с DAZN по точной дате поединка», — цитирует Хирна ESPN.
Накануне Усик объявил о решении отказаться от пояса WBA. Украинец готовится перейти в супертяжелый вес.
Бой Усик – Такам должен пройти 17 или 18 мая. Сторона Усик склоняется к 17 мая, потому что на следующий день пройдет поединок Деонтея Уайлдера против Доминика Бризила.
В последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.