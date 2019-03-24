Усик награжден премией лучшему спортсмену 2018 года в Украине

Боксер опередил Дарью Белодед и Александра Абраменко.

Абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик стал лучшим спортсменом прошлого года в Украине. Уроженец Симферополя стал лауреатом 23-й программы "Человек года-2018". Об этом сообщает Xsport.

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За звание лучшего спортсмена года с боксером боролись обладательница титула чемпиона мира по дзюдо Дарья Белодед и первый в украинской истории зимний олимпийский чемпион среди мужчин Александр Абраменко.

Отметим, что в 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира, победил во Всемирной боксерской суперсерии и удачно защитил все свои пояса.

Ранее Усик стал лучшим боксером года по версии BWAA.