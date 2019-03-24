Усик награжден премией лучшему спортсмену 2018 года в Украине
14:28, 24 марта 2019Бокс
37 0
Боксер опередил Дарью Белодед и Александра Абраменко.
Александр Усик - лучший спортсмен года в Украине / K2 Promotions Ukraine
Абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик стал лучшим спортсменом прошлого года в Украине. Уроженец Симферополя стал лауреатом 23-й программы "Человек года-2018". Об этом сообщает Xsport.
Читайте такжеУсик в мае дебютирует в супертяжелом весе - договорился о бое с Такамом
За звание лучшего спортсмена года с боксером боролись обладательница титула чемпиона мира по дзюдо Дарья Белодед и первый в украинской истории зимний олимпийский чемпион среди мужчин Александр Абраменко.
Отметим, что в 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира, победил во Всемирной боксерской суперсерии и удачно защитил все свои пояса.
Ранее Усик стал лучшим боксером года по версии BWAA.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter