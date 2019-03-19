WBA обязала Усика провести защиту титула в поединке с россиянином Лебедевым

В случае отказа украинец потеряет чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) провести обязательную защиту чемпионского пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым (32-2, 23 КО).

Промоутерские торги по этому бою назначены на 28 марта. Минимальная сумма предложения составит 400 тысяч долларов: 75% достанутся украинцу, а 25% — россиянину. Если Усик откажется от боя, то титул будет вакантным, сообщает SportArena со ссылкой на ESPN.

Украинец свой следующий поединок почти наверняка проведет в супертяжелом весе 18-го мая. Его соперник все еще остается неизвестным. Среди потенциальных оппонентов Усика называются Александр Поветкин и Карлос Такам.

39-летний Лебедев на профессиональном ринге провел 34 боя. 32 — выиграл (23 нокаутом), 2 — проиграл. В декабре 2016-го Лебедев уступил по очкам Мурату Гассиеву, которого Усик победил в финале Всемирной боксерской суперсерии. В своем последнем поединке, состоявшемся в ноябре прошлого года, Лебедев по очкам победил 36-летнего американца Майка Уилсона.

В последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы.