Стартует продажа билетов на бой Ломаченко - Кролла: самый дешевый "тикет" стоит около 50 долларов

Поединок пройдет в Лос-Анджелесе 12 апреля.

Стала известна стоимость билетов на титульный боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой, который состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

Самый дешевый билет на бой стоит 51,75 доллара (около 1400 гривен), сообщает Xsport.

Ценовые категории билетов (включительно с налогами):

51,75 доллара (≈1400 гривен)

77,65 доллара (≈2100 гривен)

103,50 доллара (≈2800 гривен)

207 доллара (≈5600 гривен)

310,50 доллара (≈8400 гривен)

Вместительность арены Staples Center в Лос-Анджелесе составляет 21 тысячу зрителей. Стоит добавить, что билеты официально поступают в продажу 26 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об окончательной договоренности о поединке между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой.