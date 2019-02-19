Промоутер Усика считает, что бой с Поветкиным будет суперсобытием для мирового бокса

Команда украинца сделала предложение Поветкину о бое, и сегодня-завтра должна получить ответ.

Промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что ведутся переговоры о поединке с россиянином Александром Поветкиным в США.

Этот поединок должен стать дебютным для Усика в супертяжелом весе. Поединок украинца с россиянином запланирован на 18 мая в Чикаго, сообщает Сегодня.

"Все просто. Мы сделали предложение Поветкину и ждем его реакции, – описал ситуацию промоутер Усика Александр Красюк. – Не просто так ждем, а сегодня-завтра мы должны получить ответ – да или нет.

Будет ли интересен бой украинца и россиянина американской публике? В Чикаго – одна из самых больших украинских диаспор – там сотни тысяч живет. Да конечно, спрос будет. Даже нет сомнений, что он будет. Усик у нас боец года по версии пяти или семи разных организаций. Мы слишком плохо думаем об Усике.

Он, конечно, еще не такая звезда, как Флойд Мэйвезер, но о нем очень много говорят, он интересен, его хотят смотреть. И телевизионный партнер DAZN точно так же заинтересован в таком поединке. Это не просто поединок – это мощнейший поединок! В супертяжелом весе – суперсобытие.

Что смущает Поветкина? Он не начинающий молодой боксер, а достаточно опытный, и у парня не так много времени осталось проявить себя в боксе. Все, что ему нужно сейчас, – это несколько крупных боев. И, на мой взгляд, это и есть камнем преткновения. Он знает уровень Усика, знает риски. Гонорар три миллиона? Понятия не имею, откуда взялись эти цифры".

Параллельно с переговорами с Поветкиным команда Усика держит в уме еще несколько вариантов на случай отказа россиянина. На вопрос, кто если не Поветкин, Красюк ответил: "Не скажу! Есть у нас вариантики интересные".

А вот появившуюся информацию о вероятном поединке с Робертом Хелениусом Красюк сам прочитал на просторах интернета, но такой вариант не отбрасывается.

"Теоретически такой соперник возможен, – сказал Красюк. – Но, честно говоря, я сам о Хилениусе прочитал из интернета. Какие-то диалоги, возможно, ведутся, но конкретики не было".

Напомним, что ранее WBC назвал претендентов на титул Александра Усика. Претенденты разыграют пояс между собой, если украинец решится перейти в супертяжелый вес.