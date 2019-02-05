Гвоздик начал подготовку к дебютной защите титула

К дебютной защите чемпионского пояса спортсмен будет готовиться в американском Окснарде (Калифорния).

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик начал подготовку к следующему бою.

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Об этом боксер сообщил в своем Instagram. К дебютной защите чемпионского пояса спортсмен будет готовиться в американском Окснарде (Калифорния).

"Официальный лагерь стартовал", - написал украинец под фото со своим тренером Тедди Атласом.

Ранее сообщалось, что следующий свой бой Гвоздик проведет 30 марта в США. Это будет добровольная защита титула. Соперник Александра пока неизвестен, большие шансы им стать имеет обязательный претендент на титул WBC американец Маркус Браун. Ранее Браун уже бросил вызов Гвоздику.

Напомним, Гвоздик завоевал чемпионский титул 1 декабря 2018 года,

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нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.