Американский боксер был застрелен у себя дома 12-летним ребенком

Джон Ванметер провел шесть боев на профессиональном ринге.

Американский боксер второго полулегкого дивизиона Джон Ванметер был застрелен в своем же доме 12-летним ребенком/

Об этом сообщает boxingscene.com.

Инцидент произошел в среду, в доме Ванметера и его подруги. Пара услышала громкий шум, как будто кто-то пытался взломать их дверь. Ванметер пошел разбираться, а девушка вызвала полицию. По прибытию полицейские нашли труп боксера с единственным огнестрельным ранением в голову.

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Свидетели сообщили полиции, что подозреваемым является неизвестный субъект, одетый во все черное и в черной бандане на нижней части лица. Преступник в конечном счете был пойман. Как оказалось, ему всего 12 лет. Из-за своего возраста (до 14 лет) и закона штата Техас несовершеннолетнему подозреваемому грозит максимальное наказание в виде 40 лет.

У Ванметера остались двое детей. Профессиональную боксерскую карьеру он начал в 2016 году и с тех пор провел шесть боев. Свой следующий поединок он должен был провести в феврале.