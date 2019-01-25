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Американский боксер был застрелен у себя дома 12-летним ребенком

15:26, 25 января 2019
Бокс
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Джон Ванметер / boxingscene.com

Об этом сообщает boxingscene.com.

Инцидент произошел в среду, в доме Ванметера и его подруги. Пара услышала громкий шум, как будто кто-то пытался взломать их дверь. Ванметер пошел разбираться, а девушка вызвала полицию. По прибытию полицейские нашли труп боксера с единственным огнестрельным ранением в голову.

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Свидетели сообщили полиции, что подозреваемым является неизвестный субъект, одетый во все черное и в черной бандане на нижней части лица. Преступник в конечном счете был пойман. Как оказалось, ему всего 12 лет. Из-за своего возраста (до 14 лет) и закона штата Техас несовершеннолетнему подозреваемому грозит максимальное наказание в виде 40 лет. 

У Ванметера остались двое детей. Профессиональную боксерскую карьеру он начал в 2016 году и с тех пор провел шесть боев. Свой следующий поединок он должен был провести в феврале.

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Теги: #убийство#Техас