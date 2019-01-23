Усик проведет следующий бой в мае в супертяжелом весе

Поединок состоится в США.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик свой следующий бой проведет в США в мае этого года.

Об этом рассказал его промоутер Александр Красюк в интервью VideoBoxing.

«Определили, что следующий поединок Усика с наибольшей вероятностью должен пройти в супертяжелом весе и состояться в США. С высокой вероятностью этот поединок состоится в мае, либо 18-го, либо 25-го числа», — рассказал Красюк.

«Усик хочет драться в супертяжелом весе. И он намерен драться с выдающимися боксерами, а не разгоняться и начинать с кем попало. Усик хочет драться с чемпионами или экс-чемпионами и на них демонстрировать свой уровень готовности и завоевания короны в супертяжелом весе.

Когда узнаем следующего соперника? В ближайшие несколько недель он будет назначен. Мы будем знать соперника Александра на май на поединок в США в супертяжелом весе», — добавил Красюк.

В своем последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы. Теперь украинец должен стать официальным претендентом на бой с Энтони Джошуа.