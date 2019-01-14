Владимир Кличко назвал фейком свое возможное возвращение в бокс

Украинец назвал фальшивыми новости о возобновлении карьеры.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко не собирается возвращаться в ринг. Украинец назвал фальшивыми новости о возобновлении карьеры.

Об этом сообщил журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс в своем Твиттере.

«Владимир Кличко заявил Sports Illustrated, что слухи о его возвращении в ринг этой весной для боя против Диллиана Уайта - ложь. В текстовой переписке Кличко назвал болтовню Уайта «фейковыми новостями», – написал Манникс.

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Ранее информацию о возможном возвращении Кличко-младшего первым огласил британский журналист Стив Банс, заявив, что соперником украинца на стадионе "Уэмбли" должен был стать британский боксер Диллиан Уайт.

Диллиан в свою очередь заявил, что готов встретиться с Владимиром Кличко, если украинец пожелает такого боя.

При этом намеки на возвращение Кличко-младшего на протяжении 2018 года делал промоутер Эдди Хирн. Впрочем, Владимир Кличко опровергал наличие менеджера и заявлял, что любые решения принимает только лично.

Напомним, Владимир Кличко закончил карьеру летом 2017 года, решив не проводить реванш против Энтони Джошуа. Именно британец нанес украинскому боксеру последнее поражение в карьере, отправив его в нокаут в апреле 2017-го.