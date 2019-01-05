Промоутер Усика назвал два наиболее вероятных соперника украинца в следующем бою

Среди них россиянин Александр Поветкин.

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк назвал вероятных соперников для следующего боя украинца.

«На данный момент, мы не ведем никаких переговоров. Усик и его команда отдыхают. Но могу уже точно сказать, что есть проблемы с подбором соперников для Усика в супертяжах. Паркер и Миллер отказались от боя, Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, проведет в апреле бой с Джошуа.

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Из хороших оппонентов для дебюта Усика в хэвивейте остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70%, кто-то из них станет первым соперником Усика в супертяжелом весе.

Если не удастся с ними договориться, то Усик проведет в марте обязательную защиту против Лебедева в крузервейте. В конце следующей недели, мы встретимся с Хирном и все обсудим», – сказал Красюк.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря Диллиан Уайт после победы над Чисорой считался основным претендентом на бой с Усиком.