Победа Беринчика над Кристобалем: полное видео боя

Для украинца это была десятая победа в профессиональной карьере

В субботу вечером в Броварах состоялся вечер бокса, главным поединком которого стал поединок за звание чемпиона WBO International в легком весе между украинцем Денисом Беринчиком и филиппинцем Росеки Кристобалем.

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Соперник был намного выше Дениса и украинцу пришлось потратить некоторое время, чтобы найти нужную дистанцию. Кристобаль в первых раундах смело шел в размен с Беринчиком и выглядел неплохо. Но после третьего раунда Беринчик стал наращивать свое преимущество. В шестом раунде судья был близок к тому, чтобы остановить бой, но Кристобаля спас гонг.

В седьмом раунде Беринчик зажал соперника в углу ринга, нанося серии ударов. Кристобаль не защищался, и судья остановил бой.

Таким образом, Беринчик добыл победу техническим нокаутом и завоевал титул чемпиона WBO International в легком весе. Для украинца это была десятая победа в профессиональной карьере в десяти проведенных боях.

Отметим, что чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO является Василий Ломаченко.