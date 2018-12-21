Беринчик перевесил своего оппонента по титульному бою WBO

Украинец может завоевать пояс чемпиона WBO International.

Чемпион по версии WBO Oriental Денис Беринчик (9-0, 6 КО) и его соперник в бою за титул WBO International филиппинец Росеки Кристобаль (15-2, 11 КО) прошли официальную процедуру взвешивания.

По ее итогам украинец оказался немного тяжелее своего соперника, сообщает сайт телеканала Xsport

На данный момент украинец весит 61,2 кг. против 60,6 - у соперника.

Как сообщал УНИАН, поединок Беринчик – Кристобаль состоится 22 декабря в Броварах на арене «Терминал».