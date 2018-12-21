Беринчик впервые встретился с Кристобалем на открытой тренировке

Беринчик сразится за вакантный титул Интернационального чемпиона WBO в легком весе с представителем Філиппін Росеки Кристобалем.

В Киеве состоялась открытая тренировка накануне боксерского шоу K2 Promotions, которое состоится уже завтра, в субботу.

Денис Беринчик сразится за вакантный титул Интернационального чемпиона WBO в легком весе с представителем Філиппін Росеки Кристобалем, сообщили УНИАН организаторы боксерского вечера компании К2 Promotioons Ukraine.

"Мой соперник - левша, он намного выше меня. Подходящий у него и размах рук. Думаю, что он будет держать дистанцию, не будет меня подпускать к себе. Кристобаль имеет неплохой боковой удар. Парень смелый, настроен на победу", - отметил Денис Беринчик.

Также свою физическую форму накануне рейтинговых боев продемонстрировали Макс Бурсак и Дмитрий Митрофанов. В эту субботу экс-чемпион Европы Макс Бурсак (34-5-1, 15 КО) будет боксировать с представителем Узбекистана Мухитдином Раджапбаевым (12-5-0, 8 КО). А Дмитрий Митрофанов (2-0-1, 1 КО) проведет первой профессиональный бой в родных стенах с Бекой Муржикнели (6-6-0, 4 КО) из Грузии.

Вечер профессионального бокса состоится в ТРЦ Терминал в Броварах.