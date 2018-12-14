Усик обратился к болельщикам: приглашает на вечер профи-бокса в Киеве (видео)
13:33, 14 декабря 2018Бокс
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Турнир промоутерской компании братьев Кличко К2 состоится 22 декабря в ТРЦ "Терминал" в Броварах.
Беринчик проведет бой с Кристобалем за титул WBO International / K2
22 декабря в ТРЦ "Терминал" (Бровары) состоится боксерское шоу компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".
Главным событием вечера в Броварах станет поединок Дениса Беринчика (9-0, 6 КО) за титул WBO International. Противостоять Денису будет чемпион Филиппин Росеки Кристобаль (15-2, 11 КО) по прозвищу "The Gentle Giant", сообщили УНИАН в оргкомитете соревнований.
Олег Малиновский (23-0, 7 KO) проведет защиту титула чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе. Соперником Олега будет чемпион Италии Франческо Гранделли (10-1-1, 2 КО). Также на ринг в этот вечер выйдут чемпион Украины в суперлегком весе Мишико Беселия, Макс Бурсак, Дмитрий Митрофанов, Андрей Руденко и другие.
Абсолютный чеміпон мира в тяжелом весе Александр Усик обратился к поклонникам бокса:
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