Усик обратился к болельщикам: приглашает на вечер профи-бокса в Киеве (видео)

Турнир промоутерской компании братьев Кличко К2 состоится 22 декабря в ТРЦ "Терминал" в Броварах.

22 декабря в ТРЦ "Терминал" (Бровары) состоится боксерское шоу компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".

Главным событием вечера в Броварах станет поединок Дениса Беринчика (9-0, 6 КО) за титул WBO International. Противостоять Денису будет чемпион Филиппин Росеки Кристобаль (15-2, 11 КО) по прозвищу "The Gentle Giant", сообщили УНИАН в оргкомитете соревнований.

Олег Малиновский (23-0, 7 KO) проведет защиту титула чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе. Соперником Олега будет чемпион Италии Франческо Гранделли (10-1-1, 2 КО). Также на ринг в этот вечер выйдут чемпион Украины в суперлегком весе Мишико Беселия, Макс Бурсак, Дмитрий Митрофанов, Андрей Руденко и другие.

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