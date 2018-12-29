Атланта без Лэня в составе обыграла Миннесоту в матче чемпионата НБА

Игра завершилась со счетом 123;120.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации Атланта Хоукс без украинского ленгионера Алексея Лэня в составе обыграла Миннесоту Тимбервулз.

Матч завершился со счетом 123:120, сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь пропускал второй матч подряд регулярного чемпионата из-за травмы спины.

Атланта выиграла первую четверть с разницей в 15 очков (42:27), но ло конца игры умудрилась растерять все свое преимущество. И только в дополнительное время - в овертайме - добыла победу с разницей в 3 балла.

НБА. Регулярный чемпионат.

28 декабря.

Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс 107:118 (23:28, 31:23, 26:31, 27:36)

Л: Кузма (24 + 5 передач + 8 подборов + 4 потери), Болл (19 + 6 передач + 5 подборов + 4 потери), Ингрэм (17 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (14), Харт (12 + 6 подборов + 3 перехвата), Стивенсон (8 + 4 потери)

К: Уильямс (36 + 7 подборов), Галлинари (19 + 10 подборов), Харрелл (12), Харрис (9 + 10 подборов), Брэдли (8 + 5 подборов), Беверли (8)

Миннесота — Атланта 120:123 ОТ (27:42, 32:29, 30:18, 23:23, 8:11)

М: Таунс (31 + 5 передач + 19 подборов + 4 потери + 3 блок-шота), Ковингтон (28 + 7 подборов + 3 потери + 3 блок-шота), Роуз (25 + 9 передач), Уиггинс (16 + 6 подборов), Джонс (8 + 6 передач + 4 перехвата)

А: Бейзмор (23 + 5 подборов + 5 потерь), Коллинз (21 + 10 подборов), Дэдмон (19 + 13 подборов + 3 потери), Янг (16 + 11 передач + 5 потерь), Пойтресс (12 + 5 подборов), Хаертер (10), Картер (9)

Шарлотт — Бруклин 100:87 (33:17, 21:25, 19:23, 27:22)

Ш: Уокер (29), Ламб (19 + 5 подборов), Паркер (19)

Б: Расселл (33), Кэрролл (15 + 8 подборов)

Индиана — Детройт 125:88 (32:21, 26:24, 33:24, 34:19)

И: Коллисон (19 + 7 передач), Сабонис (19 + 12 подборов), Янг (17), Тернер (17 + 3 блок-шота)

Д: Гриффин (18 + 7 подборов + 5 передач)

Орландо — Торонто 116:87 (25:29, 32:19, 35:15, 24:24)

О: Вучевич (30 + 20 подборов + 8 передач), Аугустин (17 + 6 передач)

Т: Леонард (21 + 6 подборов), Ибака (17 + 8 подборов + 4 блок-шота)

Вашингтон — Чикаго 92:101 (22:20, 20:20, 30:34, 20:27)

В: Бил (34 + 7 подборов + 5 передач)

Ч: Лавин (24), Картер (17 + 13 подборов + 3 блок-шота)

Майами — Кливленд 118:94 (29:30, 27:22, 26:17, 36:25)

М: Уинслоу (24 + 11 подборов + 7 передач), Адебайо (18 + 9 подборов + 5 передач), Макгрудер (16), Ричардсон (16 + 5 передач

К: Кларксон (18 + 5 подборов), Беркс (17 + 6 подборов + 5 передач)

Нью-Орлеан — Даллас 116:114 (26:29, 29:37, 31:22, 28:24)

Н: Дэвис (48 + 17 подборов), Рэндл (22 + 12 подборов), Холидэй (18 + 7 подборов + 5 передач)

Д: Дончич (34), Барнс (21 + 5 подборов)

Денвер — Сан-Антонио 102:99 (31:23, 30:24, 17:28, 24:24)

Д: Мюррей (31 + 6 подборов), Йокич (21 + 9 подборов + 9 передач), Бизли (21)

С: Олдридж (24 + 7 подборов + 3 перехвата), ДеРозан (15 + 5 подборов + 5 передач)

Финикс — Оклахома 102:118 (29:36, 28:22, 27:23, 18:37)

Ф: Букер (25 + 7 подборов + 10 передач + 3 перехвата), Уоррен (19), Эйтон (16 + 9 подборов + 3 перехвата)

О: Уэстбрук (40 + 12 подборов + 8 передач), Шродер (20 + 6 передач), Нейдер (18 + 5 подборов