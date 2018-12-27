БК Одесса стал первым участником полуфинала Кубка Украины по баскетболу

"Одесса" проиграла в ответном матче "Николаеву", но вышла в 1/2 финала.

В Одессе состоялась ответная встреча 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу. БК "Николаев" в ранге хозяина паркета принимал "Одессу". В первой игре, которая состоялась 25 декабря, команда из Южной Пальмиры праздновала разгромную победу - 100:58.

Во втором матче победа была за "корабелами" - 94:82, но по сумме двух матчей в полуфинал вышла "Одесса", сообщает сайт ФБУ.

Первая половина ответного поединка была за "Одессой". На большой перерыв команды ушли при счете 41:44. Во второй половине игры николаевцы сумели прибавить. Заключительная десятиминутка прошла под диктовку "Николаева", который в итоге победил, однако разницы в 12 баллов было слишком мало чтобы выйти в 1/2 финала Кубка Украины.

Кубок Украины

1/4 финала

МБК «Николаев» - БК «Одесса» - 94:82 (18:31, 23:13, 24:19, 29:19)

Первая игра - 58:100.

Таким образом, "Одесса" стала первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Украины в сезоне-2018/2019. Три других участника 1/2 финала определятся 5 января.