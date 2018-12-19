Одесса одолела Днепр, Политехник дожал Черкасские Мавпы в баскетбольной Суперлиге

Состоялись два матча регулярного баскетбольного первенства.

В среду в рамках баскетбольной Суперлиги состоялись две встречи регулярного первенства.

"Политехник" на собственном паркете в Харькове без особых проблем разобрался с действующим чемпионом Украины – "Черкасскими Мавпами", сообщает официальный сайт ФБУ.

Черкасская команда выиграла стартовое вбрасывание и очень быстро открыла счет: свой бросок реализовал бигмен Крис Коукли. В середине периода команда Максима Михельсона сократила отставание всего до двух баллов, однако во второй части первой десятиминутки рисунок игры кардинально изменился. Очень скоро харьковчане вели +12. Ближе к концу десятиминутки "Обезьяны" несколько оттаяли и часть очков отыграли – 27:18.

Во второй десятиминутке гости из центральной части Украины пытались сократить разницу в счете, однако харьковчане ее только увеличивали, а команда Михельсона не могла с этим сделать ничего. 53:37 после половины матча.

Третья четверть началась с рывка от команды гостей, однако очень быстро "Политехник" снова взял инициативу в собственные руки. В дальнейшем разница между командами держалась на уровне 12-15 баллов – ближе игроки из Харькова гостей не подпускали. В заключительные минуты игры коллектив Максима Михельсона несколько сократил отставание, однако поражения чемпионам избежать не удалось. 94:85 – третья победа "Политехника" в последних четырех матчах.

БК «Политехник» - БК «Черкасские Мавпы» - 94:85 (27:18, 26:19, 20:22, 21:26)

Политехник: Кромер – 31оч, 7рп; Грэм – 15оч, 13пб; Дэвис – 16оч.

Черкасские Мавпы: Янг – 19оч; Кольченко – 15оч; Ткаченко – 11оч, 9пб.

В другом матче "Одесса" победила "Днепр" дома, прервав свою серию неудач.

Хозяева слишком много потеряли в последних поединках и не могли себе позволить капитулировать перед одним из фаворитов сезона. Гости уже со стартовых атак заставили хозяев догонять. Одесситы пытались действовать максимально сосредоточенно. За первую половину они превзошли гостей под щитами: 25 против 17.

За счет лучшей реализации "Днепр" все же обеспечил себе на большой перерыв 5 очков преимущества. Традиционно одним из самых активных был Мишула – 12 очков за первую половину.

С возобновлением игры после перерыва одесситы выдали серию результативных атак и вышли вперед, заставив тренера гостей Дениса Журавлева брать тайм-аут. Но это не помогло переломить тенденцию. Одесситы и дальше шли вперед. Благодаря точным трехочковым, к которым приложили усилия Витолс с Пустозвоновым, удалось улучшить процент реализации. В итоге перед заключительной 10-минуткой хозяева уже были впереди на 7 очков.

"Днепр", несмотря на усталость после предыдущего поединка в Южном, боролся до последнего. Мишула, у которого с началом второй половины совсем сбился прицел, набрал 11 очков подряд, до последнего сохраняя шансы на положительный результат. Впрочем у хозяев оказалось достаточно сил, чтобы довести встречу до победы.

В итоге - первая победа команды Олега Юшкина в последних семи матчах.

"Одесса" – "Днепр" – 71:65 (9:11, 18:21, 23:11, 21:22)

Одесса: Витолс 18 очков, 3 подбора, 5 передач; Пустозвонов 15о, 10пд, 3пр; Щепкин 14о; Беликов 12о, 11пд.

Днепр: Мишула 26о, 4пд, 4пр.