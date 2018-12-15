Украинец Лэнь набрал 13 очков в проигранном матче Атланты в НБА

Игра завершилась со счетом 108:129.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись девять матчей, в одном из которых Атланта Хоукс с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграла Бостон Селтикс.

Матч завершился со счетом 108:129, сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь не вышел в стартовой пятерке Атланты на встречу против Бостона, однако провел на площадке 16 минут 6 секунд.

За отведенное время Алекс набрал 13 очков, отдал 1 передачу, собрал 4 подбора, совершил 3 потери. В активе украинца 4/7 попаданий с игры, среди которых одно 3-очковое. Также центровой отметился 2 фолами. Рейтинг эффективности Лэня составил -13.

Атланта провалилась в первой и третьей четверти, что и привело к итоговому поражению 108:129.

НБА. Регулярный чемпионат.

14 декабря.

Бостон — Атланта 129:108 (42:19, 25:37, 41:26, 21:26)

Б: Ирвинг (24 + 5 передач + 5 подборов + 4 перехвата + 4 потери), Тэйтум (22 + 4 потери), Моррис (20 + 6 подборов), Хэйуорд (19 + 5 передач + 3 потери), Тайс (18 + 7 подборов), Розье (9 + 5 передач + 7 подборов + 3 перехвата + 3 потери)

А: Хаертер (19 + 3 перехвата + 5 потерь), Бейзмор (13 + 7 передач + 3 потери), Лэнь (13 + 3 потери), Картер (12), Коллинс (11 + 14 подборов + 5 потерь), Дэдмон (9 + 9 подборов + 4 перехвата), Янг (9 + 3 потери), Лин (8)

Шарлотт — Нью-Йорк 124:126 ОТ (33:16, 39:37, 21:25, 20:35, 11:13)

Ш: Зеллер (21 + 13 подборов + 3 потери), Батюм (21 + 7 передач + 6 подборов), Уильямс (20 + 5 подборов), Лэмб (16 + 5 передач + 9 подборов), Уокер (16 + 10 передач + 7 подборов + 4 потери), Камински (11), Монк (9 + 5 передач + 3 потери)

Н: Мудиай (34 + 8 передач + 3 потери), Нокс (20), Кантер (15 + 8 подборов), Вонле (15 + 7 передач + 11 передач), Корнет (13 + 6 подборов + 3 блок-шота), Хардуэй (12)

Бруклин — Вашингтон 125:118 (27:31, 43:28, 31:26, 24:33)

Б: Динвидди (27 + 6 передач), Харрис (19 + 6 передач), Холлис-Джефферсон (15 + 6 передач + 9 подборов), Куруц (15 + 6 подборов), Кэрролл (12 + 5 подборов), Аллен (12 + 5 подборов), Дадли (9 + 5 подборов)

В: Бил (31 + 9 передач), Уолл (17 + 13 передач), Моррис (15 + 4 потери), Риверс (14), Грин (12), Обри (10 + 6 подборов)

Кливленд — Милуоки 102:114 (16:27, 31:34, 30:30, 25:23)

К: Кларксон (23 + 5 подборов + 4 потери), Худ (19), Нэнс-младший (14 + 6 передач + 10 подборов + 3 перехвата + 4 потери), Беркс (12 + 9 подборов + 4 потери), Деллаведова (10 + 5 передач), Фрай (9)

М: Адетокумбо (44 + 8 передач + 14 подборов + 4 потери), Лопес (19 + 5 подборов), Бледсо (16 + 6 передач + 5 подборов + 3 потери), Ильясова (11)

Филадельфия — Индиана 101:113 (34:24, 25:25, 18:31, 24:33)

Ф: Эмбиид (40 + 21 подбор + 6 потерь), Редик (22), Симмонс (18 + 9 подборов + 3 потери)

И: Янг (26 + 5 передач + 10 подборов), Богданович (18 + 5 подборов), Оладипо (14 + 9 передач + 3 перехвата), Джозеф (14), Сабонис (14 + 16 подборов), Эванс (9), Коллисон (8 + 10 передач)

Мемфис — Майами 97:100 (28:29, 21:22, 24:20, 24:29)

Ме: Конли (22 + 8 передач), Джексон (15), Темпл (15), Газоль (14 + 5 передач + 7 подборов), Андерсон (8)

Ма: Олиник (18 + 5 передач + 5 подборов), Ричардсон (18 + 7 передач + 5 подборов), Т. Джонсон (17 + 5 подборов), Джонс (13 + 8 подборов), Дж. Джонсон (12), Макгрудер (8)

Денвер — Оклахома 109:98 (39:32, 21:20, 22:24, 27:22)

Д: Йокич (24 + 9 передач + 15 подборов), Мюррэй (19 + 9 подборов), Эрнангомес (16), Крэйг (15 + 5 подборов), Моррис (14 + 6 передач), Лайлз (9 + 7 подборов)

О: Джордж (32 + 5 подборов), Адамс (26 + 14 подборов), Уэстбрук (13 + 8 передач + 14 подборов), Грант (13), Шредер (11)

Портленд — Торонто 128:122 (28:23, 30:27, 33:39, 37:33)

П: Лиллард (24), Коллинс (16), Макколлум (14), Стаускас (13), Карри (13), Амину (13 + 7 подборов), Тернер (12 + 6 передач + 6 подборов), Нуркич (11 + 7 передач + 9 подборов)

Т: Леонард (28 + 6 подборов), Ванвлит (21 + 8 передач), Грин (19 + 11 подборов), Ибака (18 + 6 подборов), Майлз (13), Сиакам (10)

Сакраменто — Голден Стэйт 125:130 (38:42, 26:34, 33:27, 28:27)

С: Хилд (27), Фокс (25 + 9 передач + 6 подборов), Коли-Стайн (22 + 12 подборов), Бьелица (18), Богданович (12 + 7 передач), Джексон (9)

ГС: Карри (35 + 6 передач + 7 подборов), Дюрант (33 + 8 передач + 9 подборов), Томпсон (27 + 9 подборов), Луни (10 + 7 подборов), Йеребко (8)