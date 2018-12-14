Михайлюк сыграл 9 минут в проигранном матче Лос-Анджелес Лейкерс Хьюстону

Игра регулярного чемпионата НБА завершилась со счетом 111:126.

В ночь на пятницу в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча, в одном из которых Лос-Анджелес Лейкерс с украинцем Святославом Михайлюком в составе проиграл Хьюстон Рокетс.

Игра регулярного чемпионата завершилась со счетом 111:126, сообщает официальный сайт лиги.

Михайлюк провел на площадке 9:03 минуты. За это время игрок не набрал ни одного очка, а коэффициент его полезных действий составил -5.

НБА. Регулярный чемпионат.

13 декабря.

Хьюстон — Лейкерс 126:111 (29:24, 33:32, 28:32, 36:23)

Х: Гордон (13), Капела (16 + 14 подборов), Харден (50 + 10 подборов + 11 передач), Пол (14 + 9 передач), Хауз (15)

Л: Джеймс (29 + 5 подборов), Кузма (24 + 5 передач), Макги (11 + 5 подборов), Харт (15), Колдуэлл-Поуп (8), Стивенсон (17)

Сан-Антонио — Клипперс 125:87 (38:27, 28:30, 32:20, 27:10)

С: Уайт (11), Гэй (21 + 6 подборов), Олдридж (27), Дерозан (14 + 7 передач), Форбс (10), Миллс (11), Белинелли (14 + 5 подборов)

К: Харрис (17 + 5 подборов), Галлинари (15), Брэдли (15), Гилджес-Александер (13)

Орландо — Чикаго 97:91 (24:26, 27:20, 26:25, 20:20)

О: Айзек (10), Гордон (8 + 5 подборов + 7 передач), Вучевич (26 + 10 подборов), Фурнье (10), Огастин (15 + 7 подборов), Симмонс (8), Росс (8), Бамба (8 + 6 подборов)

Ч: Холлидэй (18 + 5 подборов), Лавин (23 + 5 передач), Лопес (11), Портис (15 + 7 подборов)

Финикс — Даллас 99:89 (25:21, 25:19, 28:27, 21:22)

Ф: Ариза (13 + 8 подборов + 5 передач), Уоррен (30), Джексон (14 + 8 подборов), Холмс (11 + 7 подборов), Кроуфорд (17 + 5 передач)

Д: Мэттьюз (11), Барнс (15), Джордан (14 + 15 подборов), Дончич (13 + 5 подборов + 6 передач), Брансон (13)