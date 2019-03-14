Кубок Дерюгиной-2019: смотр лучших граций мира и репетиция Евро-2020
В четверг в Киеве стартовал Кубок Дерюгиной - главное соревнование в украинской художественной гимнастике на протяжении многих лет, которое также имеет статус Гран-при, благодаря чему в столицу Украины регулярно съезжаются лучшие грации мира.
Первыми в борьбу вступили юниорки, а основной турнир сеньорок – он же этап серии Гран-при, пройдет в выходные. Церемония торжественного открытия соревнований и турнир в абсолютном первенстве – многоборье - намечен на субботу. А финалы в отдельных видах упражнений (призы Гран-при) будут разыграны в воскресенье.
Кубок Дерюгиной был основан в 1992-м году и проводился лично самой титулованной украинской гимнасткой, единственной в СССР двукратной абсолютной чемпионкой мира Ириной Дерюгиной в подарок к 60-летнему юбилею мамы и тренера Альбины Дерюгиной, который наставник отмечает 16 марта. Со временем этот турнир уже стал «семейным», в подготовке к которому принимают участие и старшая из династии Дерюгиных – Альбина, и младшая – дочь Ирины и внучка Альбины – Ирина Блохина. Тренер сборной Украины по художественной гимнастике и хореограф Ирина Блохина является дочкой прославленных советских спортсменов, а впоследствии и успешных украинских тренеров гимнастки Ирины Дерюгиной и футболиста Олега Блохина.
Уже в марте 1992-го года благодаря авторитету гимнастки и тренера Дерюгиных в Киев – столицу Украины, обретшей независимость и государственность всего каких-то четыре месяца назад, съехались спортсменки из 18 стран мира. А спустя еще 5 лет, в 1997-м, соревнование получило статус Гран-при. И в Киев уже просто вынуждены были съезжаться все сильнейшие грации мира. Турниры уровня Гран-при принято пропускать только в случае травмы или другого действительно форс-мажорного обстоятельства. Борьба за призовые и очки в рейтинге Международной федерации гимнастики (FIG) идет весьма нешуточная.
В истории турнира было и «черное время», когда соревнования не проводились на протяжении 4 лет подряд. Собственно, в 2013-м году соревнования и не планировались из-за чемпионата мира, который украинская столица принимала в конце августа - начале сентября того же 2013 года. Ну а дальше в нашу жизнь ворвалась война. И самый престижный турнир по художественной гимнастике в Украине не проводился уже из соображений безопасности.
Добиться разрешения от FIG на возобновление турнира удалось только в феврале 2017-го года, о чем сообщила Федерация гимнастики Украины. И уже через месяц оперативно и в максимально сжатые сроки организованный турнир Кубок Дерюгиной вновь радовал публику своей насыщенной программой и выступлениями лучших спортсменок мира. Безусловно, подарком на 85-летие этот турнир стал и для Альбины Дерюгиной.
Are you excited? 🔥 Як сильно Ви чекаєте на початок грандіозніших змагань? 🔥 Как сильно Вы ждёте начала грандиозных соревнований? 🔥March, 14-18, Kiev, Ukraine, Grand Prix “Deriugina Cup” 🇺🇦 @artem.gryshchenko 🎥 *********************** @newbalance @newbalance1906 @newbalance_ukraine @team_ukraine_rg @ukr.gym.federation @ireesha_b @irina.deriugina
В нынешнем году в субботу 16 марта Альбина Дерюгина отметит 87-й день рождения и сильнейшие гимнастки мира вновь съедутся на «её» турнир, чтобы порадовать тренера своим мастерством и побороться за награды престижного соревнования.
А основным отличием нынешнего турнира станет его продление на день ради всеукраинского турнира, который пройдет в понедельник, 18 марта. В нем смогут принять участие все наши спортсменки второго эшелона. Те, кто уже достиг возраста сеньорок, но по уровню мастерства не попадает в национальную сборную и не может претендовать на борьбу за награды основного турнира Кубка Дерюгиной и медали соревнования серии Гран-при.
В турнире-2019 примут участие спортсмены из 38 стран, в том числе и из России, которая считается ведущей державой в художественной гимнастике. В основном турнире примут участие по 2 ведущих спортсменки от страны, а с учетом турнира юниорок и всеукраинского турнира, который состоится в понедельник, будет более 300 участниц.
По словам Ирины Дерюгиной «это не может не радовать. В Киев всегда едут с большим желанием».
«Состоится 24-й по счету Кубок. Поверьте – это для нас большое испытание, стресс, а также новые имена. Этот кубок знаменит тем, что в нем участвовали абсолютно все олимпийские чемпионки по художественной гимнастике. Ну и самое главное, что все имена, которые вы знаете, начинались именно с этого Кубка», - отмечает Ирина Ивановна. Кубок Дерюгиной проводится в марте и одно время являлся первым в сезоне турниром серии Гран-при. Соответственно, здесь дебютировали практически все ведущие гимнастки мира. В мировой гимнастике не принято вводить в состав новые имена посреди сезона. Команда формируется в зимнее межсезонье и потом уже выступает на соревнованиях в неизменном составе на протяжении сезона. Лишь форс-мажор в виде травмы может вынудить тренерский штаб сделать замену. Но, и в этом Ирина Дерюгина абсолютно права, практически все будущие звезды мировой гимнастики начинали свой путь на больших турнирах, именно в киевском Дворце спорта.
Как всегда, не обошлось без сложностей в подготовке к турниру, о чем Дерюгина практически перед каждым турниром говорит много, акцентируя на этом особое внимание: «Практически все девочки национальной сборной с новыми программами. Но есть еще погрешности, над которыми мы работаем. Главное – что наши дети идут по самому сложному пути. Например, в зале, где мы готовимся, высота потолков 7 метров – здесь, во «Дворце спорта» – 16, для них это большой стресс. В связи с этим нам должны достроить еще один зал, в нем мы как раз и будем готовиться к чемпионату Европы и Олимпийским играм. Мы надеемся, что там будет потолок с высотой в 14 метров».
Первый день весны 🌸! А это значит, что через 13 дней стартует 24-й «Кубок Дерюгиной - 2019» Grand Prix💥 совсем скоро вы увидите афиши наших соревнований, а сейчас к вашему вниманию видео подготовки нашей команды в групповых упражнениях💫 ••••• video by @artem.gryshchenko It’s the 1st day of spring! It means that in just 13 days is the start of the 24th international tournament “Deriugina Cup 2019” GRAND PRIX! You will see the official posters of our competitions soon, and now you can watch a video of UKR Senior Group preparation🌈 @team_ukraine_rg @ukr.gym.federation @irina.deriugina @ireesha_b @valeriia_yuzvyak @__mizheritskaya__ @a.l.i.n.a.17 @dovzhenko_official02 @mariya_vysochanska ***** @newbalance @newbalance1906 @newbalance_ukraine
Что касается лицензий на предстоящие Олимпийские игры-2020 в Токио, то сейчас в гимнастике появилось очень много новых имен. Нашу страну на соревнованиях высшего уровня представляет Влада Никольченко, Виктория Оноприенко, Кристина Пограничная и Ева Мелещук.
«Я хочу сказать, что мы верим в наших гимнасток, так как для нас важно получение олимпийских лицензий на чемпионате мира. В групповых упражнениях всего будет разыграно 5 лицензий, а в индивидуальных – 15. Если в 15 попадет 2 гимнастки, то для нас это будет большое достижение. Мы верим, дерзаем и очень хотим достичь такого результата», - добавляет Ирина Дерюгина.
Чемпионат мира-2019 пройдет с 16 по 22 сентября в Баку и станет главным предолимпийским стартом в плане розыгрыша лицензий. И сейчас основная цель сборной Украины – максимально подготовиться к соревнованиям в столице Азербайджана. А турнир в Киеве, да еще и с участием ведущих спортсменок мира, отличная возможность лишний раз прочувствовать атмосферу настоящего праздника гимнастики, где будет тяжелая и упорная борьба за результат.
Кстати, говоря о больших соревнованиях нельзя не вспомнить о чемпионате Европы. Весной следующего года (20-24 мая) турнир пройдет в киевском Дворце спорта. И также станет очень важным событием в плане подготовки к главному старту четырехлетия - Олимпиаде. «На этом чемпионате будет разыгрываться последняя лицензия на Олимпиаду в групповых упражнениях. За этим событием будет следить весь мир, так как Европа на данный момент является лидирующим континентом по художественной гимнастике», - добавляет Ирина Дерюгина.
В нынешнем году Кубок Дерюгиной является третьим по счету этапом Гран-при. Уже состоялись соревнования этой серии в феврале в России (Москва) и в начале марта в Испании (Марбелья). При этом, лидер сборной Украины Влада Никольченко, квалифицировалась во все 4 финала турнира в Испании и завоевала бронзу в упражнении с обручем. Также украинка заняла шестое место в финале с лентой, седьмое место - в финале с булавами и восьмое место - в финале с мячом.
Кроме того, украинская сборная блестяще прошла оба вида (обручи / булавы и 5 мячей) в групповых упражнениях, завоевав золото соревнований в многоборье. Второе место заняла сборная команда Москвы, третьими стали хозяйки турнира - испанки.
На Гран-при Москвы, понятное дело, сборная Украины не поехала.
Лидер сборной Украины 16-летняя харьковчанка Влада Никольченко признает, что ее любимый предмет – скакалка, который сейчас не входит в четверку основных видов программы крупных соревнований. В нынешнем олимпийском цикле медали разыгрываются в упражнениях с обручем, лентой, булавами и мячом. В то время как скакалка оказалась «пятым лишним» предметом и ждет своего «звездного» часа – ротации упражнений в новом олимпийском цикле, который состоится осенью 2020 года, после Игр в Токио. Возможно, скакалка заменит один из четырех ныне основных видов программы у сеньорок.
Вместе с тем, бронзовая награда лидера украинской сборной в упражнении с обручем на турнире в Марбелье показывает, что у нее есть отличные перспективы и в «нелюбимых» предметах. Никольченко сражается одинаково успешно на высоком уровне во всех предметах, не опускаясь за пределы десятки ведущих спортсменок мира. А борьба за конкретные медали – это уже, скорее, вопрос психологии и опыта участия в международных соревнованиях высочайшего уровня. Этот опыт постепенно накапливается. И уже к Токио-2020 за плечами украинки будет солидный стаж выступлений на крупнейших международных соревнованиях – чемпионатах мира и Европы, этапах Гран-при и Кубка мира.
Пока же главной задачей лидера, равно как и всей сборной Украины является максимально удачное выступление на домашнем этапе Гран-при. Кубок Дерюгиной будет радовать болельщиков красотой и бескомпромиссной борьбой граций на протяжении всего уик-энда. Надеемся, успешного и для отечественных гимнасток.
Кирилл Стадниченко