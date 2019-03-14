Кубок Дерюгиной-2019: смотр лучших граций мира и репетиция Евро-2020

Первыми в борьбу вступили юниорки, а основной турнир сеньорок – он же этап серии Гран-при, пройдет в выходные. Церемония торжественного открытия соревнований и турнир в абсолютном первенстве – многоборье - намечен на субботу. А финалы в отдельных видах упражнений (призы Гран-при) будут разыграны в воскресенье.

Кубок Дерюгиной был основан в 1992-м году и проводился лично самой титулованной украинской гимнасткой, единственной в СССР двукратной абсолютной чемпионкой мира Ириной Дерюгиной в подарок к 60-летнему юбилею мамы и тренера Альбины Дерюгиной, который наставник отмечает 16 марта. Со временем этот турнир уже стал «семейным», в подготовке к которому принимают участие и старшая из династии Дерюгиных – Альбина, и младшая – дочь Ирины и внучка Альбины – Ирина Блохина. Тренер сборной Украины по художественной гимнастике и хореограф Ирина Блохина является дочкой прославленных советских спортсменов, а впоследствии и успешных украинских тренеров гимнастки Ирины Дерюгиной и футболиста Олега Блохина.

Уже в марте 1992-го года благодаря авторитету гимнастки и тренера Дерюгиных в Киев – столицу Украины, обретшей независимость и государственность всего каких-то четыре месяца назад, съехались спортсменки из 18 стран мира. А спустя еще 5 лет, в 1997-м, соревнование получило статус Гран-при. И в Киев уже просто вынуждены были съезжаться все сильнейшие грации мира. Турниры уровня Гран-при принято пропускать только в случае травмы или другого действительно форс-мажорного обстоятельства. Борьба за призовые и очки в рейтинге Международной федерации гимнастики (FIG) идет весьма нешуточная.

В истории турнира было и «черное время», когда соревнования не проводились на протяжении 4 лет подряд. Собственно, в 2013-м году соревнования и не планировались из-за чемпионата мира, который украинская столица принимала в конце августа - начале сентября того же 2013 года. Ну а дальше в нашу жизнь ворвалась война. И самый престижный турнир по художественной гимнастике в Украине не проводился уже из соображений безопасности.

Добиться разрешения от FIG на возобновление турнира удалось только в феврале 2017-го года, о чем сообщила Федерация гимнастики Украины. И уже через месяц оперативно и в максимально сжатые сроки организованный турнир Кубок Дерюгиной вновь радовал публику своей насыщенной программой и выступлениями лучших спортсменок мира. Безусловно, подарком на 85-летие этот турнир стал и для Альбины Дерюгиной.

В нынешнем году в субботу 16 марта Альбина Дерюгина отметит 87-й день рождения и сильнейшие гимнастки мира вновь съедутся на «её» турнир, чтобы порадовать тренера своим мастерством и побороться за награды престижного соревнования.

А основным отличием нынешнего турнира станет его продление на день ради всеукраинского турнира, который пройдет в понедельник, 18 марта. В нем смогут принять участие все наши спортсменки второго эшелона. Те, кто уже достиг возраста сеньорок, но по уровню мастерства не попадает в национальную сборную и не может претендовать на борьбу за награды основного турнира Кубка Дерюгиной и медали соревнования серии Гран-при.

В турнире-2019 примут участие спортсмены из 38 стран, в том числе и из России, которая считается ведущей державой в художественной гимнастике. В основном турнире примут участие по 2 ведущих спортсменки от страны, а с учетом турнира юниорок и всеукраинского турнира, который состоится в понедельник, будет более 300 участниц.

По словам Ирины Дерюгиной «это не может не радовать. В Киев всегда едут с большим желанием».

«Состоится 24-й по счету Кубок. Поверьте – это для нас большое испытание, стресс, а также новые имена. Этот кубок знаменит тем, что в нем участвовали абсолютно все олимпийские чемпионки по художественной гимнастике. Ну и самое главное, что все имена, которые вы знаете, начинались именно с этого Кубка», - отмечает Ирина Ивановна. Кубок Дерюгиной проводится в марте и одно время являлся первым в сезоне турниром серии Гран-при. Соответственно, здесь дебютировали практически все ведущие гимнастки мира. В мировой гимнастике не принято вводить в состав новые имена посреди сезона. Команда формируется в зимнее межсезонье и потом уже выступает на соревнованиях в неизменном составе на протяжении сезона. Лишь форс-мажор в виде травмы может вынудить тренерский штаб сделать замену. Но, и в этом Ирина Дерюгина абсолютно права, практически все будущие звезды мировой гимнастики начинали свой путь на больших турнирах, именно в киевском Дворце спорта.

Как всегда, не обошлось без сложностей в подготовке к турниру, о чем Дерюгина практически перед каждым турниром говорит много, акцентируя на этом особое внимание: «Практически все девочки национальной сборной с новыми программами. Но есть еще погрешности, над которыми мы работаем. Главное – что наши дети идут по самому сложному пути. Например, в зале, где мы готовимся, высота потолков 7 метров – здесь, во «Дворце спорта» – 16, для них это большой стресс. В связи с этим нам должны достроить еще один зал, в нем мы как раз и будем готовиться к чемпионату Европы и Олимпийским играм. Мы надеемся, что там будет потолок с высотой в 14 метров».

Что касается лицензий на предстоящие Олимпийские игры-2020 в Токио, то сейчас в гимнастике появилось очень много новых имен. Нашу страну на соревнованиях высшего уровня представляет Влада Никольченко, Виктория Оноприенко, Кристина Пограничная и Ева Мелещук.

«Я хочу сказать, что мы верим в наших гимнасток, так как для нас важно получение олимпийских лицензий на чемпионате мира. В групповых упражнениях всего будет разыграно 5 лицензий, а в индивидуальных – 15. Если в 15 попадет 2 гимнастки, то для нас это будет большое достижение. Мы верим, дерзаем и очень хотим достичь такого результата», - добавляет Ирина Дерюгина.

Чемпионат мира-2019 пройдет с 16 по 22 сентября в Баку и станет главным предолимпийским стартом в плане розыгрыша лицензий. И сейчас основная цель сборной Украины – максимально подготовиться к соревнованиям в столице Азербайджана. А турнир в Киеве, да еще и с участием ведущих спортсменок мира, отличная возможность лишний раз прочувствовать атмосферу настоящего праздника гимнастики, где будет тяжелая и упорная борьба за результат.

Кстати, говоря о больших соревнованиях нельзя не вспомнить о чемпионате Европы. Весной следующего года (20-24 мая) турнир пройдет в киевском Дворце спорта. И также станет очень важным событием в плане подготовки к главному старту четырехлетия - Олимпиаде. «На этом чемпионате будет разыгрываться последняя лицензия на Олимпиаду в групповых упражнениях. За этим событием будет следить весь мир, так как Европа на данный момент является лидирующим континентом по художественной гимнастике», - добавляет Ирина Дерюгина.

В нынешнем году Кубок Дерюгиной является третьим по счету этапом Гран-при. Уже состоялись соревнования этой серии в феврале в России (Москва) и в начале марта в Испании (Марбелья). При этом, лидер сборной Украины Влада Никольченко, квалифицировалась во все 4 финала турнира в Испании и завоевала бронзу в упражнении с обручем. Также украинка заняла шестое место в финале с лентой, седьмое место - в финале с булавами и восьмое место - в финале с мячом.

Кроме того, украинская сборная блестяще прошла оба вида (обручи / булавы и 5 мячей) в групповых упражнениях, завоевав золото соревнований в многоборье. Второе место заняла сборная команда Москвы, третьими стали хозяйки турнира - испанки.

На Гран-при Москвы, понятное дело, сборная Украины не поехала.

Лидер сборной Украины 16-летняя харьковчанка Влада Никольченко признает, что ее любимый предмет – скакалка, который сейчас не входит в четверку основных видов программы крупных соревнований. В нынешнем олимпийском цикле медали разыгрываются в упражнениях с обручем, лентой, булавами и мячом. В то время как скакалка оказалась «пятым лишним» предметом и ждет своего «звездного» часа – ротации упражнений в новом олимпийском цикле, который состоится осенью 2020 года, после Игр в Токио. Возможно, скакалка заменит один из четырех ныне основных видов программы у сеньорок.

Вместе с тем, бронзовая награда лидера украинской сборной в упражнении с обручем на турнире в Марбелье показывает, что у нее есть отличные перспективы и в «нелюбимых» предметах. Никольченко сражается одинаково успешно на высоком уровне во всех предметах, не опускаясь за пределы десятки ведущих спортсменок мира. А борьба за конкретные медали – это уже, скорее, вопрос психологии и опыта участия в международных соревнованиях высочайшего уровня. Этот опыт постепенно накапливается. И уже к Токио-2020 за плечами украинки будет солидный стаж выступлений на крупнейших международных соревнованиях – чемпионатах мира и Европы, этапах Гран-при и Кубка мира.

Пока же главной задачей лидера, равно как и всей сборной Украины является максимально удачное выступление на домашнем этапе Гран-при. Кубок Дерюгиной будет радовать болельщиков красотой и бескомпромиссной борьбой граций на протяжении всего уик-энда. Надеемся, успешного и для отечественных гимнасток.

Кирилл Стадниченко