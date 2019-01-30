Крот на Невском

Переход Ярослава Ракицкого в «Зенит» наверняка вызовет в болельщицких кругах Украины диаметрально противоположные реакции.

Люди, настроенные патриотично, приравняют такой трансфер чуть ли не к акту государственной измены. Прежде всего, защитнику сборной Украины припомнят упорное молчание вместо пения государственного гимна: вот оно, с чего все начиналось. Обязательно обозначат исторические метафоры: можно ли себе представить, чтобы в 1943 году, скажем, Григорий Федотов перешел в «Шальке-04»? Будут призывать Андрея Шевченко не привлекать Ракицкого в сборную, возможно – угрожать разными акциями. В соцсетях обгадят с головы до ног – в этом можно не сомневаться.

Ситуация усугубляется прецедентом: в «Зените» сегодня работает тренером легендарный Анатолий Тимощук, бывший игрок «Шахтера», капитан сборной Украины

Люди же, настроенные менее патриотично, выдвинут свою систему аргументов в оправдание и поддержку футболиста. Мол, парню 29 лет, пора играть в сильном и богатом клубе, заработать себе еще больше на жизнь после спорта. Легионеры с зарубежным опытом полезны сборной – это общепризнанная мировая практика. А что в Россию едет, так извините: у нас что – объявлена война, разорваны дипломатические отношения? Почему кто-то может иметь в России бизнес, почему страна постоянно наращивает торговые связи с Россией, импорт оттуда за прошлый год вырос на 21%? Так мы им экспорта немного подкинем – в виде защитника в «Зенит», откачаем в Украину чуток газпромовского бабла.

Ситуация усугубляется прецедентом: в «Зените» сегодня работает тренером легендарный Анатолий Тимощук, бывший игрок «Шахтера», капитан сборной Украины. В свое время он отыграл за питерский клуб пять сезонов, выигрывал с ним Кубок УЕФА. Если украиномовному хлопцу из Луцка можно – почему русскоязычному пацану из Днепропетровской области нельзя?

А Ракицкий что? Как бы простой очередной заробитчанин

Придется принять этот факт. Патриотизм и связанные с ним ограничения и табу – или есть у человека в душе, или же их нет. Времена высоких надличностных ценностей, которые несли спортсмены на арены, давно миновали. Сегодня герой-защитник сборной СССР Николай Тищенко, который играл в полуфинальном матче Олимпийских игр 1956 года против Болгарии со сломанной ключицей (тогда играли без замен), выглядит дурачком на фоне нынешних звезд, которые из-за малейших недомоганий без колебаний пропускают важнейшие турниры. Основные принципы: деньги не пахнут, те деньги лучше, которых больше. Поэтому счет сильных украинских спортсменов, выступающих сегодня за другие страны, идет на десятки и сотни.

А Ракицкий что? Как бы простой очередной заробитчанин. Типа какая разница: водить в Москве троллейбус, строить в Самаре дом или гонять в Петербурге мяч. Не он первый, не он последний, один из многих. Ну, а то, что Донецк, где прошло более десяти лучших лет жизни Ярослава, где он состоялся как спортсмен, где нашел свое семейное счастье – этот Донецк сегодня прозябает под властью гамадрилов, значит, не болит душа по этому поводу. С этим ничего не поделаешь.

Есть такие вещи, о которых говорится: если надо объяснять – значит, нет смысла объяснять. Принудить законодательно или обязать директивно – не получится.

А желать Ракицкому удачи не хочется. Ничего, желающие и так найдутся.

Игорь Левенштейн