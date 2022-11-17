- Юлия, только что стало известно, что вы написали заявление об увольнении с должности и. о. директора ГП "Национальный центр Александра Довженко". Что стало главным триггером для такого решения? Кто сейчас руководит Центром?

Главным триггером для моего заявления стало полное разочарование в людях, называющих себя "культурным сообществом". За эти 2 недели я увидела людей, которые способны только манипулировать и искажать информацию. Также такое яростное сопротивление со стороны Центра и перевод любых попыток поговорить о финансах в чисто эмоциональную плоскость дает четкий сигнал, что руководству и работникам Центра Довженко действительно важно скрывать некоторую информацию о своей деятельности. Надеюсь, что следующему руководителю все же удастся выяснить истинную причину сопротивления. Пока Центр себя ведет, как маленький ребенок, который плачем и криком пытается заставить родителей сделать то, что ему нужно. Давно уже можно было бы сесть вместе, разобраться со всеми показателями и через диалог найти способ улучшить финансово-экономическое состояние Центра.

- Говорят, что даже негативный пиар - это тоже пиар. Со всем тем, что вокруг "кинологини" вы лично воспринимаете в каком смысле? И если можно, вкратце - в каком статусе вы соприкасаетесь с деятельностью кинологического центра?

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Да, действительно, благодаря многочисленным публикациям, наш кинологический центр стал очень известным.

Хочу отметить, что Кинологический центр "Эрсте Хунд" существует с 2013 года.

Я являюсь соучредителем и директором данного центра. Это абсолютно открытая информация, которую никто не скрывал.

Моя деятельность в центре исключительно административная, это ведение юридического и бухгалтерского учета. Я не кинолог. Всю кинологическую деятельность в нашем центре осуществляют специалисты высокого уровня.

А ведь, опять же, никому на самом деле не было интересно выяснить мою истинную роль в кинологическом центре. Потому что гораздо хайповее называть меня кинологом и сознательно писать десятки статей и блогов с некорректной информацией, а правду, которая не вызовет хайпу - замалчивать.

- Готовы ли вы были к такому чрезмерному вниманию со стороны СМИ? Как можете прокомментировать расследование в отношении ваших фирм (имею в виду уголовные дела)?

Все это провокации и, опять же, искажение фактов.

Я никогда не была привлечена к уголовной ответственности.

Конечно, я была не готова к подобной травле и тем более - к такой беспочвенной лжи в отношении себя. Я всегда считала журналистов интеллигентными и образованными людьми, так же, как и деятелей культуры. Но, к сожалению, далеко не все способны анализировать информацию, а наоборот могут только вырывать из контекста куски и искажать информацию в удобном для себя контексте.

- Пытаясь попасть в свой рабочий кабинет, вы убеждали сотрудников центра, что у вас нет других задач, кроме проведения юридического и финансового аудита. Опыт в этой сфере вы имеете? Чувствовали ли в себе силы действительно провести аудит в кратчайшие сроки? Кто теперь будет проводить аудит в центре?

Согласно приказу Государственного агентства Украины по вопросам кино, я, как временно исполняющая обязанности руководителя Государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко" должна была провести полный и объективный анализ финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко", обеспечить устранение выявленных проверкой Госкино недостатков и дать предложения, относительно возможных путей улучшения деятельности Государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко".

Я должна была составить рекомендации для следующего руководителя, чтобы избежать в будущем повторения уже допущенных ошибок. Никаких культурных вопросов я не должна была решать, а тем более увольнять работников или "разрушать культурное наследие". Поскольку я имею высшее юридическое образование и дополнительную сертификацию в сфере бухгалтерского учета, и работаю уже свыше 20 лет именно в сфере анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, я чувствовала в себе силы провести данную работу. Потому что именно анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий играет весомую роль в улучшении финансового состояния субъектов хозяйствования. Он позволяет установить наличие (или отсутствие) в организации финансовых трудностей, выявить их причины и разработать меры по их устранению.

Кто теперь будет проводить аудит в центре?

К сожалению, я не владею этой информацией.

- Ваши дальнейшие планы? Захотите ли снова работать в сфере кино?

У меня никогда не было планов работать в сфере кино. Я юрист и работаю с документами. Именно это я и должна была делать в должности временно исполняющей обязанности руководителя Государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко". Но в дальнейшем я буду работать исключительно в формате частной практики.