Веги тренд. Что ожидает сельскохозяйственный АПК под Киевом после смены собственника

У агропромышленного комплекса по хранению сельскохозяйственной продукции в пгт Великая Дымерка под Киевом новый владелец. Им стала компания «Мани Флоу», которая на прозрачных электронных торгах приобрела имущественные права на данный комплекс.

Вместе с владельцем, полностью поменялся и менеджмент на предприятии. Какова будущая судьба овощехранилища, как смена руководства повлияет на работу комплекса и на жизнь местных общин, в целом?

О компании

Общая площадь агропромышленного комплекса составляет 16 723 квадратных метра. Находится комплекс рядом с важными транспортными артериями – такими как автодороги E95, E101М01 и E381, что делает удобным логистическое сообщение со столицей. Кроме экспедиционно-логистического центра, предприятие имеет собственный весовой комплекс, автономную электрическую подстанцию, открытый водоем, насосную станцию, поля фильтрации и магазин. Комплекс рассчитан на одновременное хранение более 20 000 тонн продукции. Овощи хранятся в камерах вместимостью от 75 до 525 тонн, которые имеют специальное климатическое оборудование и оснащены под хранение различного типа продукции.

Как было

Агрокомплекс был построен компанией «Триумф». Уже в первые годы его существования старое руководство вошло в серьезные долги. В период с 2011 по 2013 гг. прошлые управляющие агрокомплексом взяли кредит в общем размере на сумму не меньше одного миллиарда гривен у пенсионного фонда Национального банка Украины, Банка «Перший», Банка «Софиевский». Однако возвращать заимствованные средства, кажется, никто не собирался. Предыдущие владельцы комплекса лишь избегали долгов и совершали незаконные действия в отношении заложенного имущества. Доходило даже до того, что отдельное оборудование комплекса могли вывезти с целью недопущения изъятия и реализации за счет неоплаченных долгов. Это привело к нарушению целостности комплекса, что повлекло за собой уничтожение полного цикла хранения. Теперь для восстановление полноценной работы комплекса требуются значительные инвестиции.

В конце концов предприятие начало терять ликвидность, а его работники перестали вовремя получали зарплату. Далее Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу права требования по кредиту ПАО «БГ Банк» (прежнее название Банк «Перший»), в обеспечение которого было передано, в том числе, и овощехранилище. Данный актив приобрела компания «Мани Флоу». В дальнейшем в счет погашения задолженности «Триумфа» компания «Мани Флоу» обратила взыскание на предмет залога и стала владельцем овощехранилища. Во время смены собственника на предприятии были выявлены долги по заработной плате. «Овощехранилище было приобретено в целях сохранения и создания новых рабочих мест и развития агропромышленного бизнеса в Киевской области. В первую очередь, мы пригласили новый менеджмент, который не только остановил процесс разрушения агрокомплекса в кризисный момент, но и разработал эффективную бизнес-модель на будущее, – отметил руководитель «Мани Флоу» Евгений Коломиец.

Как сейчас

Сегодня предприятие находится на стадии реорганизации. Комплекс получил новое название «Веги тренд». Сейчас камеры хранения комплекса оборудованы климатическим оборудованием. С помощью компьютерных программ поддерживается оптимальная температура и влажность для соответствующих плодоовощных групп. Овощехранилище оборудовано современной техникой, позволяющей проводить как первичную обработку сельскохозяйственной продукции (сушка, понижение температуры, лечение и хранение), так и вторичную (предпродажная подготовка овощей, сортировка, мойка, фасовка и упаковка).

Увеличение мощностей и внедрение новых современных технологий ставит перед предприятием и новые задачи. Нынешний директор комплекса Марк Тарнавский рассказал, что одним из приоритетов для новой команды является поиск новых партнеров.

«Мы анализируем сложившуюся ситуацию. Сейчас мы установили, что некоторое крайне важное для полноценного функционирования комплекса оборудование было вывезено, поэтому для начала нам нужно его вернуть, чтобы наладить работу на агропромышленном комплексе. Следующим этапом станет маркетинговое исследование и заключение контрактов на поставку нашей продукции с крупнейшими розничными сетями страны», – отметил Тарнавский.

Как будет

Среди первостепенных технических инноваций на предприятии запланировано приобретение современного программного обеспечения, которое позволит в автоматическом режиме оценивать состояние хранящейся продукции. На основе полученной информации технолог принимает решение о температурном режиме и других параметрах. Эта система значительно увеличит срок хранения моркови, капусты и свеклы. Реновация системы вентиляции позволит создать более комфортные условия для хранения лука и картофеля. Кстати, при старом руководстве была проведена замена системы вентиляции, но только на бумаге. Документы свидетельствуют, что в ремонт были вложены значительные средства, но фактически не было сделано ничего. Новые инвесторы решили профинансировать модернизацию вентиляции. «Мани Флоу» привлекла бизнесмена Василия Веселого в качестве одного из инвесторов комплекса. Он хорошо зарекомендовал себя как коммерческий директор «Укрпочты», подписав эксклюзивный контракт с «Укртелекомом», а также как владелец Концерна «Киевподземдорстрой», который успешно реализовал несколько масштабных проектов по постройке коллекторов в Киеве. Василий Веселый видит в агрокомплексе большой потенциал, который, вместе с тем, нужно грамотно реализовать.

«Овощехранилище расположено всего лишь в 35 километрах от Киева. Это большое преимущество, которое делает перспективным этот актив. Долгие годы он разбазаривался и не имел даже никакой бизнес-модели развития. Наша первоочередная задача – сделать из квадратных метров с оборудованием действительно эффективный бизнес. Первым нашим шагом как инвесторов станет направление финансирования на окончательную модернизацию технологий, чтобы бизнес стал конкурентоспособным, дальше мы планируем расширение производства ради создания новых рабочих мест в регионе», – подчеркнул Василий Веселый.

Восстановление и расширение агропромышленного комплекса повлечет за собой не только увеличение рабочих мест. Успешный бизнес через оплату налогов принесет значительные средства в центральный бюджет страны, в бюджеты местных общин, а также станет надежным партнером для местных производителей.

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