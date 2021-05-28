На очереди другие отрасли инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков начал чистки коррупционеров в подотчетных ему ведомствах. Первым в списке оказался и. о. директора морского транспортного порта "Южный" Сергей Ковшар. Он является фигурантом уголовных производств НАБУ, кроме того, к нему накопилось множество претензий бизнеса. Последней каплей стал недавний сговор "Южного" и частного терминала "ТИС" не переваливать железную руду и повысить ставки для отечественного ГМК.

О решении Кубракова уволить Ковшара стало известно в пятницу. Копию приказа опубликовало издание "РБК-Украина". Решение также вступило в силу 28 мая 2021 года. Ранее к Кубракову с просьбой повлиять на ситуацию в порту "Южный" и возобновить перевалку экспортных грузов в нормальном режиме обращались промышленники. Как отмечалось в письме, Ковшара подозревают в наличии конфликта интересов и возможных коррупционных связях с частными стивидорными компаниями и их должностными лицами. Кроме того, претензии к работе "Южного" имела ассоциация "Укрметаллургпром", по мнению представителей которой "Южный" и Ковшар сознательно блокировали работу предприятия и фактически уничтожали его в интересах частного терминала "ТИС".

Сергей Ковшар был назначен и.о. главы МТП "Южный" в августе 2020 года. Несмотря на отсутствие большого управленческого опыта в портовой отрасли, его назначение, как утверждают наблюдатели, лоббировали владельцы терминала "ТИС". Это решение вызвало возмущение у работников порта Южный: профсоюзы даже устроили забастовку, протестуя против назначения человека с сельскохозяйственной специальностью в морской порт.

На момент назначения он уже являлся фигурантом уголовного производства № 4520170000592 по ст.191 ч.5 УК (хищение в особо-крупных размерах), открытого Национальным антикоррупционным бюро. По версии следствия Ковшар и другие чиновники порта причастны к организации коррупционных тендерных закупок. В частности, с 2017 по 2019 победителями большинства тендеров порта "Южный" оказались 14 частных компаний. С подачи Ковшара и других руководителей порта, в 2017-2018 гг. они выиграли более 50 тендеров на 300 млн грн., сумма завышения стоимости составила более 152 млн грн.

Будучи назначенным на высокую должность, Ковшар продолжал попадать в различные скандалы. Самым главным оказался скандал вокруг монопольного сговора двух портов – МТП "Южного" и "ТИС" против отечественных ГОКов и "Укрзалізниці", из-за чего в Украине в мае фактически остановилась перевалка руды на экспорт. Порты выдвинули поставщикам ультиматум о повышении ставки на перевалку более, чем на треть.

По словам генерального директора Федерации работодателей транспорта Владимира Гусака, "УЗ" потеряет до 3 млн тонн грузов (10% грузового оборота), а в деньгах будет терять по полмиллиарда гривен в месяц, при этом ГОКи и вовсе могли остановить свою работу. "Это грозит дальнейшим сокращением промышленного производства и экспорта, которое приведет к снижению ВВП Украины, занятости и падению поступлений в госбюджет. По предварительным оценкам, будут сорваны экспортные контракты, а потеря валютной выручки составит около 300 млн долларов США", – заявили авторы письма промышленников премьеру и министру инфраструктуры.

Одной из причин сговора является желание компенсировать за счет украинских металлургов падение объемов перевалки российской руды Михайловского ГОКа через порт "Южный". Ковшар, а так же его партнеры из "ТИС", где основным владельцем является российский сырьевой трейдер Алексей Федорычев спокойно работали, пока этот транзит шел через их мощности. Но в октябре 2020 года объемы ушли в порт "Усть-Луг" и перевалка упала в 16 раз.

Это должно было - и существенно ухудшило показатели "Южного". В частности, за первый квартал прибыльное в предыдущие годы госпредприятие показало убыток 54 млн грн. Хотя, согласно финплану, в 2021 нужно будет показать 170 млн грн. прибыли, из которых на 110 млн грн. рассчитывает госбюджет в виде дивидендов. С падением потоков ни о какой модернизации экспортного перегрузочного комплекса, о которой он говорил во время назначения, Ковшару мечтать не приходится.

Тем не менее, убытки предприятия не помешали руководителю с начала 2021 года выписывать себе премии, всего 1,5 млн грн. за 5 месяцев. Примечательно, что в декларации, которую он опубликовал как госчиновник, весь его доход от работы в порту за прошлый год составил около 2 млн грн.

По мнению наблюдателей, сохранить свою должность несмотря на убытки, Ковшар решил через лояльность к "партнерам" из ТИС. Однако, как стало понятно после решения Кубракова, эта ставка на "связи" не сыграла.

В окружении министра отмечают, что такого рода решения об отставках коррупционеров могут стать в ближайшее время регулярными, поскольку схем в отраслях, подотчетных Мининфраструктуры накопилось более чем достаточно.

"В первую очередь от работы будут отстранены фигуранты уголовных производств, а также чиновники, на которых поступают жалобы от бизнеса. Президент потребовал от вновь назначенных министров жестких кадровых решений для улучшения работы вверенных им ведомств. И у Кубракова есть желание подтвердить свой имидж эффективного менеджера, заработанный в "Укравтодоре", - сказал один из собеседников в министерстве. Среди прочего, кадровые ревизии могут произойти в других портах, а также в Укртрансбезопасности и "Укрзализныце", где поставлена задача провести наконец максимально прозрачный конкурс на нового главу и не допустить "поглощения" его / ее реформаторских усилий "средним звеном" коррупционеров.

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Автор: Сергей Сметанин