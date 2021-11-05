Почему многочисленные нарушения сходят с рук гендиректору концерна по производству вооружений.

Свежий скандал с участием фигуранта одного из самых громких расследований в сфере оборонной промышоенности Виталия Жукова вновь привлек внимание к концерну "Укроборонпром", который пребывает в процессе реорганизации. Если концерн работает с компанией из "гнезда" Свинарчуков-Гладковских, которых клеймили позором во время избирательной кампании Зеленского - то что там вообще происходит, возмущается "прогрессивная общественность". Ответ простой: глава концерна Юрий Гусев выстроил для себя государство в государстве и пытается концентрировать на себе максимальное количество денежных потоков.

Юрий Гусев возглавил концерн "Укроборонпром" в декабре 2020 года. До этого был не самым эффективным главой Херсонской облгосадминистрации. Ранее, при Порошенко, он работал заместителем Министра обороны. На этом посту неоднократно попадал в коррупционные скандалы, связанные с завышением цен на закупку продуктов питания, топлива, обуви для армии.

В этом же духе Гусев продолжает в "Укроборонпроме". Эксперты, в первую очередь, связывают именно с директором концерна проблемы срыва оборонного заказа. Кроме того, не обходится без точечных скандалов. После выхода расследования о завышении расходов на топливо в ГП "Антонов" одного из замов Гусева обвинили в работе на ФСБ.

Вертолеты-призраки и АН-74 как такси

В марте Гусев заявил, что в Украине будут собирать вертолеты Bell (так называемые "Ирокезы"). Эксперты и политики тут же опровергли это заявление как полный фейк, представители американской компании заявили, что им об этом ничего не известно. Более того, и сам Гусев признал, что общался не с официальным представителем Bell для заключения контракта или меморандума о сотрудничестве, а с человеком, который "представился руководителем местного филиала компании". В результате обещание изготовить первый вертолет ко Дню независимости, конечно же, не было выполнено. Это уже достаточно много говорит о Гусеве как о топ-менеджере одной из крупнейших структур оборонно-промышленного комплекса.

О стилистике управления и отношения к оборонным предприятиям как к личному имуществу можно судить по скандалу, связанному с перелетом делегации "Укроборонпрома" в Запорожье на подведение итогов первого полугодия работы в 2021 году. Профильное издание Defense Express опубликовало документы, которые подтверждают, что чиновники воспользовались транспортным самолетом АН-74Т госпредприятия "Антонов" фактически как такси. Чтобы не платить по коммерческому тарифу за перевозку своей свиты, Гусев заказал транспортный самолет в подчиненной ему компании. При этом полет оформили как учебно-тренировочный с элементами ротации личного состава. Гусева и целый ворох советников и помощников, включая продюсера по видеопроизводству - записали сначала как инженеров / механиков / стюардесс рейса, а затем - как личный состав Вооруженных сил.

Впрочем, на заграничных поездках Гусев так не "экономит". В окружении гендиректора рассказывают, что за счет концерна он регулярно устраивает полутуристические поездки бизнес-классом для себя и ближайшего окружения. А в некоторых из них - например, во время вояжа в Перу (Гусев упоминает о контактах в этой стране в одном из интервью) даже оплачивает за счет средств налогоплательщиков люкс-номер для жены. Двойные командировочные и компенсационные расходы за поездки в выходные здесь даже не обсуждаются - в отличие от других госкомпаний, у Гусева все "по КЗоТу". В том числе и средняя зарплата гендиректора "Укроборонпрома" на уровне в среднем 480 тыс. грн. в 2021 году. При этом, чтобы "не раздражать Банковую", зарплату чиновник просит начислять себе несколько раз в месяц. Это позволяет менее регулярно подавать декларацию о существенных изменениях имущественного состояния.

Что касается кадров и патронатной службы, то, по данным источников в "Укроборонпроме", тезис об "отдельном государстве" внутри концерна не так уж далек от истины. Дело в том, что за период меньше года с даты назначения, Гусев успел обрасти десятком штатных и внештатных советников, тремя личными ассистентами, пресс-службой на 10 людей (кроме скандалов, о достижениях "Укробронпрома" особо и не слышно), а также рядом помощников, на должности которых Гусев взял родственников (одного уволили за пьянство, водитель работает с поддельной справкой о состоянии здоровья и т. д.)

На должности начальников управлений, директоров предприятий и их заместителей Гусев назначает личных друзей, игнорируя конкурсы и проводя лишь формальные проверки кандидатов. А тех приближенных, кого приходилось увольнять после явных "залетов" с подтвержденными фактами противоправных действий на руках - возвращали, хоть и на позиции чуть ниже предыдущих.

Увольняй и властвуй

Как утверждает собеседник в концерне, такие "особенности" кадровой политики отражаются даже на доходах менеджмента среднего звена. У "своих" сотрудников зарплаты могут быть существенно выше, чем у работников и руководителей на аналогичных позициях, но без "дружественного покровительства".

Впрочем, самое интересное - это перечень лиц, которые были уволены Гусевым в течение 10 месяцев работы в "Укроборонпроме", и другой, где указаны назначенные без конкурса директора заводов.

По данным, переданным редакции от собеседников в концерне, Гусев уволил замгендиректора по безопасности Константина Бушуева, директора по управлению персоналом Виталия Пахомова, ведущего специалиста по психофизическому исследованию персонала Аркадия Шерстобаева. Также в этот список попали замгендиректора по вопросам активов и корпоративных прав Мустафа Найем, начальник управления по связям с органами госвласти Сергей Москалюк, а также директор по управлению персоналом Иван Афонин. В документах, переданных редакции, отмечается, что часть сотрудников "Укроборонпрома" вообще не собирались увольняться, но их вынудили. Это, в частности, директор по судостроению Денис Кравченко, директор по стратегии Олег Яковенко, первый замгендиректора Роман Бондарь, главный бухгалтер Светлана Козубенко.

В то же время ряд менеджеров государственных оборонных предприятий были назначены без прозрачных конкурсов фактически едва ли не единоличным решением Гусева. Среди прочих, это гендиректор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Александр Кривоконь (предприятие в банкротстве), и.о. руководителя ГП "Одесский авиазавод" Владимир Шацков, директор АО "Киевский завод Радар" Галина Маруненко, АО "2 ремонтный завод средств связи" Олег Фербей, ГП "Научно-технический комплекс Завод точной механики" Сергей Франчук, ГП "Харьковский бронетанковый завод" Герман Сметанин, ГП "Житомирский бронетанковый завод" Геннадий Гращенков, ГП "Харьковский автомобильный завод" Александр Фотченков, ГП "45 экспериментальный механический завод" Николай Ляпун, ПАО "НПО Киевский завод автоматики" Анатолий Атрохов, АО "Завод Маяк" Роман Каплий, ГП "Заря-Машпроект" Алексей Жуковец, ГП "Палада" Виктор Биднина, ГНТП "Проминь" Владимир Принц.

На тех же предприятиях, где руководство устраивает Гусева и где схемы работы он готов поддерживать, происходят ситуации похожие на историю ГП "Завод имени Малышева". Там руководство создало альтернативный профсоюз, который славит его достижения, в то время как реальные проблемы, освещаемые основным профсоюзом - замалчиваются. Не в последнюю очередь - благодаря поддержке со стороны лично Гусева. Только под давлением публичных скандалов и после срыва сразу нескольких "оборонных" контрактов гендиректор "ЗиМ" Василий Крылас был уволен. Прочем и Яков Мормыло, который пришел на "ЗиМ" с "ХКБМ им. Морозова" в тот момент, когда на предприятии остался ряд невыполненных важных контрактов - еще один странный шаг, который ярко характеризует хаотическую и явно не ориентированную на стратегию развития кадровую политику "Укроборонпрома". Такая ротация скорее напоминает хаотическую попытку погасить многочисленные репутационные и производственные "пожары", а не системно выстроить прибыльную работу оборонных предприятий.

Впрочем, вполне возможно, что речь, наоборот, идет о расставлении на важные позиции "нужных" людей в канун глобального перераспределения потоков в "Укроборонпроме" в связи с его реорганизацией в акционерное общество. Об этих рисках неоднократно заявляли профильные эксперты. И тогда уже действия Гусева можно квалифицировать не как непрофессионализм, а как умышленное злоупотребление служебным положением и организацию преступной группировки.

Автор: Сергей Измайлов