В начале года мы встретились для интервью с председателем наблюдательного совета "Укрстройинвестбанка", для того, чтобы узнать, как украинские банки пережили год войны, готовы ли к следующим вызовам, и что нас ожидает после победы.

Утро 24 февраля 2022 года - какие первые мысли были у банкира Светланы Демьяненко?

Первое - это, конечно, шок, который длился несколько секунд. Первые мысли о семье – что делать, как обезопасить и защитить родных и близких. Потом о коллективе нашего банка - их безопасность. Нужно было какое-то время, чтобы проанализировать ситуацию и разработать алгоритм первоочередных действий. Мы связывались с нашими работниками, уточняли местонахождение, инструктировали по личной безопасности, в случае необходимости – прорабатывали алгоритмы эвакуации тех, кто в этом нуждался. Достаточно много работников банка проживали в зонах непосредственного риска – Буча, Ирпень, оккупированная Херсонщина, Николаевщина. Поэтому мы делали все, что могли – финансовая помощь, транспорт, топливо, планирование маршрутов, непосредственное участие в эвакуации. Знаю о страшных ситуациях при выезде наших людей из Херсона. Честно говоря, об этом очень сложно вспоминать и рассказывать. Я не отношу себя к робким, но едва ли не впервые в жизни мне было страшно. Все это очень страшное испытание и для нашей страны, и для людей. Но после всего этого мы просто обязаны измениться, сплотиться и расти как нация.

Как война повлияла на работу банка? Главные проблемы с которыми столкнулись?

Видео дня

Война повлияла, конечно, на всех, и банки здесь не являются исключением. Стоит отметить, что банковский сектор, если можно так сказать, был несколько подготовленным и закаленным предыдущими годами пандемии и спровоцированной им финансового кризиса, поэтому определенный "иммунитет" и наработанные алгоритмы мы уже имели. Но полномасштабная война стала действительно суровым вызовом. Однако, как видим, банковская система в 2022 году выстояла — страна не увидела массового закрытия банков – закрылись только 2. И такая устойчивость – это прекрасно, ведь благодаря грамотной политике, удержав себя, украинские банки и помогли удержать экономику государства.

Если говорить сугубо о "Укрстройинвестбанк" - 2022 год стал проверкой на прочность и правления банка, и нашего коллектива. Нам удалось избежать сокращений, не уволено ни одного человека, и сохранить лояльность к персоналу, поэтому, в свою очередь, в ответ банк получил ощутимую сплоченность и бешеную самоотдачу работников в самые сложные периоды года. Кроме того, в прошлом году мы стали более гибкими и наладили работу в условиях чрезвычайной ситуации, в том числе – еще более усовершенствовали дистанционную работу, после испытаний карантином. Но самое главное - мы смогли усилить уверенность в "Укрстройинвестбанке" у наших клиентов, гарантировав безопасность их вложений, обеспечив качественный уровень их обслуживания и постоянную обратную связь. Яркое подтверждение этому – это сохранение количества наших клиентов. В течение прошлого года мы соблюли все нормативы и, согласно рейтингу НБУ, занимаем 42 позицию среди всех банков, работающих в Украине. Все это позволило "Укрбудинвестбанку" получить кредитный рейтинг ААА, то есть мы имеем самый высокий уровень кредитной способности и перспективный прогноз "в развитии".

Это не значит, что мы не ощутили на себе последствия этой войны. Мы понесли значительные имущественные потери на территориях, которые были в оккупации или в зоне непосредственных боевых действий – имеем уничтоженное отделение в Буче, Херсоне и Северодонецке. Некоторые отделения были временно закрыты, но сегодня их работа уже возобновлена. А, например, в Николаеве, несмотря на всю сложность ситуации, мы работали все время. В Буче восстановлено отделение. В Херсоне обслуживаем клиентов с помощью программно-технического комплекса самообслуживания.

Но, если говорить в финансовом выражении размер ущерба для банка является незначительным, этому способствовала своевременная и грамотная инкассация денежных средств. Банк признал убытки от повреждения и утраты имущества и ценностей, сформировал резерв под активные операции и диверсифицировал риски, обеспечив прибыльную деятельность и достаточный объем доходных поступлений. По поручению Наблюдательного совета, департаментом риск-менеджмента ежеквартально проводится стресс-тестирование по худшим сценариям, благодаря чему мы держим руку на пульсе для нивелирования нарушений нормативов и возможной убыточной деятельности банка.

Мы сохранили управляемость и имеем прибыльный результат деятельности в 2022 году. Устойчивость работы была обеспечена руководством путем непрерывного мониторинга ситуации на рынке, законодательства и нормативных актов НБУ. "Укрстройинвестбанк" гибкий и оперативный в части принятия решений. Осведомленность и профессионализм персонала и менеджмента сделали свое дело - все службы и коллегиальные органы банка работали и работают в суперактивном и слаженном режиме. Эффективность нашей работы, как это не странно звучит, во время войны значительно повысилась – это можно объяснить реакцией на общий вызов и нацеленностью на общую Победу.

Какой процент клиентов продолжил платить по кредитам, несмотря на кредитные каникулы? За счет чего перекрывали недостачу?

Мы практически не вводили кредитные каникулы. Все наши клиенты платили по кредитам, кроме определенных индивидуальных случаев, к примеру на оккупированных территориях или территориях активных боевых действий. У нас очень персонифицированный подход к клиентам, поэтому каждая нестандартная ситуация рассматривается отдельно с максимально клиентоориентированным подходом. При этом мы не увеличили процентные ставки по кредитам клиентам, которые по объективным причинам обращались за реструктуризацию, даже когда в июне существенно выросла учетная ставка НБУ с 10 до 25% и банки получили возможность зарабатывать 23% годовых, размещая средства в депозитные сертификаты. овернайт

Обращались ли в НБУ за рефинансированием? Как оцениваете политику регулятора в период войны?

Нет, наш банк за рефинансированием не обращался, ведь это необходимо делать в случае исчерпания возможностей пополнить свои резервы из других источников. Наоборот, в 2022 году мы рассчитались с НБУ по заимствованными ранее резервами – частично даже раньше срока, частично - в срок. И я этим горжусь. Хочу отметить, что политика Национального банка Украины, которая была направлена на удержание курса гривны, способствовала эффективной работе банковской системы и экономики в целом. Поэтому я, в целом, положительно оцениваю работу государственного регулятора в период войны, но время покажет насколько эта политика была и является эффективной.

На сколько у вас высокий процент оттока по депозитам?

Большинство банков заявили о сокращении депозитных вложений, но у нас наоборот - депозитов стало больше, и в гривне, и в валюте. Считаю, что нам удалось это обеспечить благодаря грамотной информационной и рекламной кампании банка. Да и люди стали больше волноваться за сохранность своих денег дома - из-за рисков активных боевых действий, обстрелов и страха попасть в оккупацию и потерять все.

Если посмотреть на региональную раскладку, то наибольший процент роста депозитов мы наблюдаем в западных областях Украины, особенно во Львове, поскольку туда во время войны переехало очень много переселенцев. Похожая ситуация и в Тернополе, где нам даже пришлось открыть еще одно отделение. В общем – ориентируемся на потребности и спрос на рынке. Каждые 3 месяца я получаю и анализирую отчеты всех отделений "Укрбудинвестбанка", чтобы понимать тенденции, адекватно оценивать ситуацию и принимать соответствующие решения.

Имеет ли возможность банк участвовать в волонтерской/благотворительной деятельности?

Как председатель наблюдательного совета "Укрстройинвестбанка", я еще до полномасштабного вторжения начала интеграцию политики социальной ответственности в нашу работу. Это непубличная сторона нашей деятельности. Конечно, в 2022 году мы существенно усилили это направление, обеспечивая всяческую помощь ВСУ и людям, которые пострадали и страдают от войны. К тому же, многие наши сотрудники пошли в ряды ВСУ и сейчас защищают Украину. Поэтому, конечно, мы принимаем активное участие в волонтерской деятельности.

Мы оказываем финансовую и материально-техническую помощь ВСУ, Нацгвардии, подразделениям тероборони. На специальный счет НБУ, открытый для нужд ВСУ, регулярно перечисляются и собственные средства акционеров банка и взносы с прибылей самого "Укрстройинвестбанка" и персональные взносы сотрудников.

С начала войны мы передали подразделениям теробороны Киева бронежилеты и 2 бронированных авто, закупали одежду и обувь, продукты и различные технические средства. Помощи оказывалось, оказывается и будет предоставляться очень много и столько, сколько потребуется, в меру наших возможностей. Мы неоднократно получали благодарности от воинских частей за самоотверженность, патриотизм, инициативу, значительную и действенную помощь военнослужащим. Считаем это обязательным и для бизнеса, и для каждого гражданина нашей страны. У каждого из нас свой фронт, и только так мы достигнем нашей общей Победы.

Как маме, мне очень болит за детей. Это отдельное направление нашей помощи - детям, потерявшим родителей, детям с инвалидностью, детям, которых эвакуировали с оккупированных территорий. Об их потребностях не так часто и много говорят в эфирах, но таких детей, к сожалению, много. Сейчас мы помогаем детским хакладам во Львове и области - там около 250 детей.

От многих украинцев, которые вынуждены были переехать в Европу, приходилось слышать, что сервис наших банков и те услуги, которые предоставляют европейские банки - это небо и земля. От невозможности скопировать номер карты в приложении банка в смартфоне, до невозможности свободно перебрасывать деньги со счета на счет между банками. В этом украинские финучреждения далеко впереди. В чем еще наши банки лучше европейских, а какой опыт нам было бы у них позаимствовать?

Вы знаете, я побывала в достаточно многих странах и имела возможность ознакомиться с принципами функционирования многих зарубежных банков. Могу сказать, что да, действительно, по целому ряду сервисов украинские банки далеко впереди европейских и мировых коллег – мы на самом деле имеем много таких цифровых сервисов о которых клиенты банков в Европе или США могут лишь мечтать. Фактически, украинцы имеют банк в смартфоне, что позволяет нам получить полный спектр услуг без необходимости посещать банковские отделения. Та же "Дия " - сугубо наша разработка, тесно интегрированная с банковскими сервисами, уже "завоевывает сердца" и заграницей. Некоторые страны, как та же Эстония, на базе нашей "Дии" разработала свой сервис, на очереди – целый ряд стран, в том числе и США, которые также хотят получить доступ к этой технологии. И это супер! У нас всегда в банковском обслуживании все было оперативнее, качественнее и быстрее, чем где бы то ни было. Поэтому именно Украина может задавать тренды и нам точно есть что показать миру.

Каковы ожидания от 2023 года? Какие тренды видите в банковском секторе?

Основное ожидание 2023 года – это, конечно, победа Украины в этой войне. А уже после победы будем двигаться в направлении создания полноценного онлайн банка.

Один из важнейших общебанковских трендов, на мой взгляд, активная цифровизация банковского сектора. Это способствует тому, что постепенно уменьшается количество традиционных отделений, в которых клиенты могут приходить и осуществлять расчетные операции и получать сервисные услуги. И с начала полномасштабного вторжения этот процесс ускоряется. По данным Независимой ассоциации банков Украины, каждый банк закрыл за время войны около 12 отделений, то есть кто-то закрыл 4, а кто – 33 или 50. Это не потому, что банки хотят что-то сократить, а это вызовы, которые стоят перед нами сейчас во время войн в Украине. И для того, чтобы эффективно работать, мы еще во время пандемии COVID научились работать удаленно. Эта тенденция будет развиваться в 2023 году и дальше.

Еще один важный тренд, который, по моему мнению, стоит развивать – это рынок банковских драгоценных металлов. На самом деле, в последнее время чувствовалось заметное снижение интереса к этому сегменту, однако в условиях значительной турбулентности и колебаний валют не только в Украине, но и в мире в целом, сегодня золото приобретает статус инструмента инвестиционной привлекательности. Довольно давнее "золотое" правило мировых инвесторов заключается в следующем: 10-15% своих вложений необходимо осуществлять в золото. Вместе с тем, некоторые аналитики финансовых рынков рекомендуют до 35-50% своего инвестиционного портфеля конвертировать именно в золото. Это могут быть, как банковские слитки, так и монеты. Наш банк точно будет смотреть в эту сторону.

Возможно сочетание трендов цифровизации и инвестирования в драгоценные металлы. Сегодня операции с золотом и другими драгоценными металлами – это не только операции с физическим золотом, а и безналичные операции на международном рынке драгоценных металлов, я бы назвала это "цифровым золотом". Считаю, что это интересная и перспективная сфера для банков. Золото это то, что поможет и банкам, и вам сохранить и приумножить ваши деньги.

Кстати, о деньгах. А что такое деньги для банкира Светланы Демьяненко? Ваше восприятие денег как-то отличается от общепринятого?

Интересный вопрос. Мне трудно говорить о других, мне кажется, что у каждого отдельного человека отношение к деньгам и их восприятие достаточно индивидуальное. Если говорить лично обо мне, то для меня деньги – это не самоцель, это, в первую очередь, энергия и ресурс. Это то, что позволяет несколько расширить горизонт своей деятельности, ставить более высокие цели и достигать их.

Но, как и любой другой энергией, энергией денег нужно уметь управлять. То есть строить правильно настроенную финансовую систему, независимо от ее масштаба – или это личный бюджет, или бюджет семьи, или крупный банк. Когда этот механизм правильно и очень тонко настроен – он позволяет аккумулировать и увеличивать имеющиеся активы. И чем больше система, которой вы оперируете, тем больше на вас лежит ответственность за результаты ее работы. Я, например, очень четко осознаю ту ответственность, которая возложена на меня и наш банк. Люди доверили нам свои деньги, и мы должны делать все, чтобы наш финансовый механизм функционировал идеально, доводя его до совершенства. Именно к этому мы стремимся ежедневно, тратя на это собственную энергию и силы.

А финансы, деньги и банковское дело – вряд ли это то, к чему вы стремились с детства? Как к вам пришло понимание того, что вы хотите быть банкиром?

Конечно, в детстве я не хотела быть банкиром и таких мечтаний у меня не было. Как и у большинства девушек у меня были довольно романтические мечты – стать певицей, художницей или актрисой. Но тут нужно понимать, что родилась я в Одессе, а финансы, деньги и торговля у нас в крови.

Кстати, большинство воспринимают Одессу, как туристический город. Но для меня, да и, пожалуй, для значительного количества одесситов, это, в первую очередь, город торговли и предпринимательства, и только потом – туризма. "Седьмой километр" и порт – очень известны даже за пределами нашей страны. Так исторически сложилось, что торговля и финансы – это составляющие одесского духа и культуры, в которых я и росла. Это, в том числе, то, что меня вдохновляло, вместе с искусством, историей и тому подобное. Наверное, гуляя по Одессе вы обращали внимание на изысканное здание филармонии, в котором в свое время работала одна из самых известных и мощных мировых торговых бирж. Это, пожалуй, и повлияло на мой будущий выбор – я начала анализировать, интересоваться и изучать экономику и финансы, а впоследствии и анализировать различные рынки с точки зрения их привлекательности для ведения бизнеса. Меня восхищала энергия денег и я начала заниматься бизнесом, финансами, торговлей. Изначально создавала компании, занимавшиеся торговлей, производством. Затем финансовые компании с лицензированной деятельностью и, наконец, я занялась банковским делом.

Какими принципами вы руководствуетесь в своей работе? Управление банком и большим коллективом, все же, не простое дело.

Принципы - это тема очень глубокой дискуссии. Кстати, совсем недавно меня, как представителя финансового сектора, пригласили принять участие в экспертной дискуссии по итогам прошлого года и перспектив, которые несет в себе 2023 год. И в процессе обсуждения мы с коллегами наработали достаточно интересный набор принципов, которыми стоит руководствоваться Украине и украинцам в 2023 году, для обеспечения устойчивого развития страны. Здесь весьма показательна феноменальная способность нашего народа объединяться ради общей цели. Мы это ярко продемонстрировали всему миру с началом полномасштабной войны с россией, благодаря чему мы отчаянно и успешно сопротивляемся и побеждаем нашего противника. Именно сочетание и легло в основу того набора принципов, которые мы наработали с моими коллегами. Сочетание – это основной принцип для нашей страны и на этот, и на последующие годы. Я в целом разделяю все принципы, которые мы обсудили – они все близки для меня. Но некоторые я бы выделила.

Во-первых, это принцип честности. И важно не путать честность, например, с наивностью. Для меня честность — это принципиальность, верность своим обязательствам, убеждение в правоте того, что я делаю, искренность с другими и собой. Один из американских президентов считал, что честность является первой главой в книге мудрости, а Черчилль, которого мы сейчас часто вспоминаем, говорил, что благородство идет за честностью.

Следующий принцип правильного распределения ролей и ответственности. Мне очень нравится выражение: "Ответственность – это обратная сторона наших стремлений и компонент свободы". Одним из проявлений ответственности я считаю ответственный подход к делу, своим словам и обязательствам. Мы должны учиться быть ответственными. А для этого должна быть определена и правильная роль каждого в работе и в обществе. Она должна отвечать не лишь образовании, сколько опыту, знаниям, навыкам, но и быть "акцептовано" другими участниками общественного взаимодействия.

И на последок - принцип экспансии. Я считаю, что Украина должна стать субъектом экспансии - сейчас мы имеем осуществлять информационную, культурную и экономическую экспансию, чтобы быть у всего мира на слуху. У нас есть интересные решения в сфере цифровизации банковских услуг – в этом мы могли бы еще многому научить мир. И это может стать и нашей финансовой экспансией. С одной стороны, мы благодарны нашим партнерам за помощь, а с другой стороны – понимаем, что рост кредитной зависимости от других стран – это путь не к субъектности Украины, а к ее полной внешней зависимости. Поэтому для нас важны не столько кредиты, сколько доступ к западным рынкам и технологиям, а нам уж точно есть что им предложить.

Но самое главное - нам надо будет возвращать людей в Украину. Это-наше главное богатство. И наше государство, и каждый из нас - должны создать условия для возвращения людей, чтобы люди хотели и могли вернуться домой.

Что по вашему мнению ожидает украинскую банковскую систему после Победы?

Главное для банков в 2023 году - это обеспечение финансовой стабильности для всех клиентов, так сказать "обеспечить финансовое спокойствие", не допустить потерю доверия к банкам, которую так долго и тяжело восстанавливала банковская система в течение последних десятилетий. Поэтому важно сохранять гибкость и скорость, потому что, как выяснилось на практике, эти качества банковской системы Украины развиты гораздо лучше, чем в большинстве стран Европы.

Мой прогноз по банковской системе на 2023 год такой: как наш банк, так и другие банки еще ощутят негативные последствия войны с обслуживанием кредитов заемщиками, чей бизнес и мощности производства находятся на временно оккупированных территориях, или пострадавших от военных действий районах Украины. Вполне вероятно ухудшение качества и состояния их залогового имущества. Банки уже сегодня формируют резервы, но уверена, что это не полный объем негативных последствий, с которыми вероятно столкнутся банки в будущем.

На мой взгляд, со временем будет и бешеный рост банковской сферы, ведь надо будет возрождать Украину, отстраивать всю инфраструктуру, а здесь нужны надежные банковские и другие финансовые учреждения. Из финансовых услуг, по моему мнению, будет преобладать кредитование, в частности инфраструктуры - как жилой, так и социальной. А также чрезвычайно важно кредитовать реальный сектор экономики уже по совершенно новым мировым стандартам. Например, электросистему Украины надо восстановить "по-новому" - с использованием лучших практик и инноваций в этой сфере.

И, как патриот, отмечу, что очень хочу, чтобы именно украинские банки и инвесторы имели здесь "контрольный пакет акций". Хотя уверена, что также придут иностранные фонды и инвесторы, ведь помогать нам будет почти весь мир. Однако, основная сила нашего процветания - это мы сами, наш дух и воля. Мы работаем и двигаемся вперед! Вперед к победе!