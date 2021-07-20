Казначейство во главе с Татьяной Слюз приостановило выплаты подрядчикам по главной программе Президента Зеленского.

За месяц до 30-й годовщины независимости, когда целый ряд объектов "Большого строительства" должны быть возведены и сданы в эксплуатацию, Государственная казначейская служба Украины вдруг прекратила все выплаты по проектам этой программы. Это уже не первый раз, когда глава ведомства Татьяна Слюз единолично принимает такие решения, чтобы фактически шантажировать Президента Владимира Зеленского и правительство в канун важных политических или социальных событий.

Личное решение

Мосты в Запорожье, обходная дорога вокруг Днепра, мост через Днестр в Молдову, дорога М-30 Стрый-Изварино, десятки амбулаторий, детских садов, школ, стадионов и даже площадь перед Оперным театром в Киеве, как и много других проектов программы "Большое строительство" сегодня оказались под угрозой замораживания. Несмотря на обещания Президента Владимира Зеленского и Министерства инфраструктуры ввести и открыть эти объекты ко Дню независимости 24 августа, Госказначейство попросту приостановило все выплаты по проектам, ссылаясь на низкий уровень остатков средств на едином казначейском счету (чуть более 10 млрд грн. на начало июля).

Несмотря на то, что это действительно один из наиболее низких показателей остатков на ЕКС с начала "коронакризиса", ранее - даже в самом начале пандемии, когда правительство осуществляло ряд экстренных расходов - похожие индикаторы не мешали финансировать возведение дорог, мостов и других объектов инфраструктуры. Ведь всем участникам процесса известно, что он требует непрерывной финансовой подпитки, чтобы успеть завершить все работы в теплый сезон. Особенно сейчас, когда, например, дорожники отказались от "нарезания" участков автомагистралей на мелкие отрезки по 1-2 км, и компания, которая заходит на объект, берется сразу за 30-40-километровый кусок. Кроме того, никто не отменял и экономический эффект от строительства инфраструктурных объектов в кризисные периоды. А с "отключением" финансирования эта составляющая восстановления экономики попросту теряет смысл.

Поскольку Госказначейство находится на постоянном контакте с Государственной налоговой и таможенной службами, и в ежедневном режиме понимает объемы налоговых и таможенных поступлений, то с прогнозированием расходов (тем более, запланированных еще вначале года, поскольку план проектов "Большого строительства" широко обсуждался и презентовался в каждой из отраслей и регионов) не должно возникать проблем. Тем более, что это прямая функция Госказначейства: балансировать доходную и расходную часть бюджета в реальном времени.

Если не считать длящуюся второй год пандемию коронавируса, к которой уже давно приспособились и государственные органы, и граждане, и подрядчики госпроектов, в Украине не происходило никаких чрезвычайных событий, которые бы отвлекли з казны сверхбольшие ресурсы. А значит полная приостановка платежей - не иначе как личное решение главы ведомства Татьяны Слюз. И поскольку прецеденты уже были - есть все основания считать такое решение связанным с политикой.

Политический привет

Впервые с проблемой блокирования платежей по "Большому строительству" Президент Зеленский столкнулся осенью минувшего года. Тогда стало известно, что Слюз пошла на такой беспрецедентный шаг без согласования с Минфином и "Укравтодором". Хотя речь шла уже о завершении строительного сезона, поведение главы Госказначейства наблюдатели связывали с местными выборами 25 октября. Мол, проплаты не проводили, чтобы Зеленский не так эффективно использовал "Большое строительство" для поддержки кандидатов в местные советы от партии "Слуга народа". Тогда в системе "зависло" несколько миллиардов гривен уже согласованных платежей. Это деньги, которые должны были направиться на завершение работ на целом ряде важных объектов в 7-10 областях Украины. Часть из них действительно должен был посетить с визитом Зеленский в рамках рабочих поездок по регионам.

Тогда наблюдатели обращали внимание, что финансирование не выделялось именно из Дорожного фонда, прямо предназначенного для дорожных работ, соответственно, "перебросить" деньги на другие статьи расходов у Слюз попросту не получилось бы. "Диверсию" связали с тем, что Слюз, которая является креатурой лично главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и находится на своей должности с 2014 года — решила по просьбе своей патронессы подорвать доверие к действующей власти непосредственно перед выборами 25 октября. Якобы это дало бы возможность "Батькивщине" набрать больше электоральных баллов.

Второй "подход к снаряду" Татьяна Слюз совершила прямо перед новым 2021 годом. За три дня до 1 января она снова решила "поиграть мускулами" и отказалась проводить платежи, связанные с "Большим строительством". Несмотря на привлечение Минфином значительных объемов ликвидности (74 млрд грн.) в декабре, а также почти 100%-е выполнение планов по наполнению бюджета, финансирование расходов непонятным образом тормозилось. И снова наблюдатели не исключили политических причин - "шантажа" со стороны Тимошенко, которая якобы пыталась вести переговоры с Офисом Президента о получении поста премьер-министра после возможной отставки Дениса Шмыгаля в первой половине 2021 года. Тогда лидер "Батькивщины" даже проводила определенную фоновую информационную кампанию на этот счет, позиционируя себя в гостевых телеэфирах как единственного безальтернативного будущего главу правительства.

Политические старожилы помнят, что Слюз за свою карьеру неоднократно занималась искусственным блокированием платежей на посту главы Госказначейства и попытками перераспределить деньги на другие нужды, кроме тех, на которые они предназначены. Даже громкое уголовное дело 2010 года, которое впоследствии "вывернули" как политическое преследование соратницы Тимошенко, было на самом деле связано с нецелевым использованием денег залога, который вносили покупатели Одесского припортового завода в 2009 года. Общая сумма залога на тот момент составляла 800 млн грн. — по курсу на то время — $100 млн. Деньги отправили на социальные нужды перед президентскими выборами (Тимошенко тогда была премьером).

Чем мотивировано решение Слюз сегодня, когда политический сезон уже фактически окончен - мнения наблюдателей расходятся. С одной стороны, отставка министра внутренних дел Арсена Авакова явно запустила целую цепочку кадровых перестановок в правительстве. И, вполне возможно, если не назначить Тимошенко премьером, то как минимум пролоббировать ее интересы через новых министров либо перераспределение сил в Кабмине можно было бы попробовать.

С другой - любая дискредитация действующего главы государства и провластной партии - пусть даже через демонстрацию их неспособности физически выполнить свои обещания по восстановлению и реконструкции инфраструктурных объектов - это всегда шанс для оппозиции заработать дополнительные баллы у электората. Кроме того, не стоит забывать традиционные и глубинные связи партии "Батькивщина" с руководством страны-агрессора, частые совместные голосования или "неголосования" с партией ОПЗЖ. И тогда подрыв внутренних позиций и "главной реформы" Зеленского внутри страны может оказаться лишь частью большого проекта по раскачиванию основ украинских властных институций извне. Особенно вероятным это кажется перед важными политическими переговорами, проведением "Крымской платформы" и празднованием 30-летия независимости, которое должно стать одним из ключевых событий за всю первую каденцию Президента.

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Впрочем, вполне возможно, что речь идет всего лишь о личном коммерческом интересе конкретного чиновника, который не устоял перед соблазном взять "под контроль" многомиллиардные потоки, которые идут на реставрацию дорожной и социальной инфраструктуры в стране. И "показать, кто в доме хозяин". Что ж, на этот случай в Уголовном кодексе предусмотрен целый ряд специализированных статей, а за расследование описанных в них преступлений с радостью возьмутся и Нацполиция, Национальное антикоррупционное бюро, и Государственное бюро расследований, и СБУ.

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Автор: Михаил Григорьев