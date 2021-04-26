Количество бездомных в Украине ежегодно растет. Особенно заметен этот тренд стал в 2020 году – на фоне пандемии и массового обеднения людей. Увеличение социально незащищенной прослойки населения провоцирует повышение уровня социального напряжения в обществе, а случаи неприемлемого поведения бездомных фиксируются все чаще.

Из года в год количество людей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в Украине растет. Люди, которые до пандемии имели маленький нестабильный доход, с началом карантина и, как следствие, с закрытием большого количества малых предприятий, сокращением рабочих мест, пунктов приема вторичного сырья - оказались на грани бедности.

По данным Государственной службы статистики, уровень безработицы в Украине в конце 2020 года уже превысил 10 процентов, а уровень занятости экономически активного населения в возрасте от 15 до 70 лет составил чуть больше 55 процентов. Это официальные данные, тогда как в реальности, по словам экспертов, все гораздо хуже.

Лишаясь средств к существованию, не в состоянии найти дополнительные источники заработка, люди все чаще оказываются на улице.

Точными данными по актуальному количеству бездомных в Украине не владеет никто. Приблизительные цифры получают преимущественно от специализированных социальных учреждений, предоставляющих убежище. Однако количество мест в таких учреждениях в несколько раз меньше числа потенциальных посетителей. К тому же, некоторые из таких заведений являются платными, что также отсеивает значительное количество бездомных, которые не имеют возможности или не желают платить.

По данным Министерства социальной политики, в 2019 году в Украине насчитывалось около 33 тысяч бездомных, из которых 22 тысячи - состояли на учете. Но уже через год волонтеры насчитали в Украине около 200 тысяч таких людей, о чем свидетельствуют данные журналистских расследований. Почти в десять раз больше.

«Мы уже около десятилетия мониторим социальные трансформации в украинском обществе. Если сравнить ситуацию со временами до пандемии, можно уверенно констатировать, что мировой коронакризис не играет на пользу привлечению внимания к помощи социально незащищенным слоям как со стороны общества, так и со стороны государства. Мы отслеживаем все меньше и меньше информации об активности, связанной с защитой бездомных», - констатировал УНИАН ухудшение ситуации с защитой оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах директор общественной организации «Современные украинские рейтинговые системы» Роман Лазорко.

Подобные тенденции, в свою очередь, способствуют увеличению социального напряжения в обществе. Как свидетельствуют сообщения и комментарии в сети Facebook, проблемы с социально неприемлемым поведением бездомных фиксируются все чаще.

Агрессивные бездомные

Конфликты с бездомными людьми на улицах, в транспорте, заведениях общественного питания и магазинах уже никого не удивляют. Сплошь и рядом такие ситуации даже не попадут в новости – настолько привычными они стали для граждан.

Например, в конце ноября 2020 года в одном из небольших киевских продуктовых магазинов мужчина, похожий на бездомного, крал товары с прилавка прямо на глазах у продавщицы, не реагируя на ее крики. Как показано на видео с камеры наблюдения, которое попало в сеть, продавщица пыталась остановить вора и звала на помощь, но «отвоевать» обратно оплаченный товар так и не смогла.

Другой случай, который разошелся в СМИ, произошел в 2019 году: в Волынской области бездомный навеселе украл в местном секонд-хенде штаны, за что на четыре месяца попал за решетку.

В обоих этих случаях бездомные вели себя невежливо, но жизни работников магазинов не угрожали. Однако бывает и по-другому. К примеру, как писали местные издания, в 2018 году в сельском магазине Житомирской области бездомный угрожал продавщице физической расправой металлической палкой, чтобы получить бутылку водки и сигареты.

Когда бомж заходит в магазин или кафе, начинает воровать и портить товар, мешать посетителям (а это случается довольно часто), у работников заведения и охраны обычно очень мало времени на то, чтобы отреагировать. Если вовремя не принять меры, злоумышленник в лучшем случае просто убежит, а в худшем – кому-то навредит. При этом, важно, чтобы принятые меры отвечали возможной угрозе, были адекватными и не переходили грань, иначе скандал неизбежен.

Спорный скандал

Например, в конце января 2021 года в магазине EVA в Житомире произошел досадный инцидент. В Facebook попало короткое видео, снятое на телефон очевидцев, как двое охранников силой выталкивают из магазина бездомного. При этом запись была очень короткой, а причины инцидента – непонятны. В описании к видео было написано: «Не дали дедушке погреться». Естественно, что это вызвало множество недовольства среди пользователей Сети, которые иногда призывали бойкотировать магазины EVA, а об этом случае написали все житомирские СМИ. На форумах по защите прав потребителей обсуждение этого случая не утихало несколько недель. И чем больше об этом инциденте говорили, тем большими подробностями он обрастал.

Как позже пояснили в компании «РУШ» (линия магазинов EVA), целью пострадавшего мужчины было отнюдь не желание укрыться от холода. А возраст этого "дедушки" - около 40 лет.

"Он (бездомный – УНИАН) вел себя не совсем адекватно – пользовался товарами магазина безвозмездно и по своему усмотрению, в частности, начал использовать баллончики с дезодорантами для собственных нужд, была попытка стащить маникюрные принадлежности. Чтобы избежать беспорядка и краже в магазине, продавщица сделала гражданину замечание, а когда это не остановило его, то, согласно инструкции, вызвала охранную фирму, передав потенциального злоумышленника в руки охранников», - говорится в официальной позиции компании «РУШ» относительно данного случая.

При этом в компании подчеркивают, что персонал магазина EVA не провоцировал и не совершал никаких противоправных действий, которые могли бы привести к конфликту, а охранники, попавшие на видео - не являются сотрудниками компании «РУШ», а охранной фирмы «Венбест», которая предоставляла услуги по охране магазинов сети.

Охранная компания «Венбест» провела расследование и выложила в сети Facebook собственное видение ситуации. Как сказано в заметке, человек, зафиксированный на видео, терроризировал всех вокруг, и в день инцидента было зафиксировано 10 вызовов на неадекватное поведение бездомного в разных локациях.

"В магазин EVA, где было сделано видео, «дедушка» пришел после того, как в соседнем кафе забирал еду прямо из тарелок посетителей. Несколько недель до этого его задержали охранники «Венбест» с ножом в магазине «Ашан» и полиция его отпустила. Из-за ряда событий, связанных с поведением "дедушки", сотрудники магазина EVA вызвали охрану. Под видео в разных социальных сетях есть комментарии свидетелей, где они дают оценку поведению "дедушки", - отметила охранная фирма в своей заметке.

Со словами охранников соглашаются и другие житомиряне, которым приходилось сталкиваться с агрессивным поведением бездомного. Как оказалось, этот мужчина нередко любит заходить в магазины и кафе, расположенные в центре Житомира, и является своеобразной местной звездой.

«Он довольно часто проводит свое свободное время в центре города, возле того же знаменитого магазина EVA, и его все хорошо знают. Он часто бывает пьян, ходит с колонкой, громко включает музыку, что мешает людям на трамвайной остановке, которая находится рядом. По словам свидетелей, были даже случаи, когда он их оплевывал. Из живого общения я не могу сказать, что он злой человек. Но просматривая видео с его участием с других магазинов, заправок, очевидно, что проблема есть», - подтвердил УНИАН общественный деятель и председатель ОО «Защита и справедливость» Александр Громов, который захотел разобраться в ситуации и нашел бездомного, чтобы пообщаться с ним.

По его словам, зовут бездомного Ярослав. Судьба этого мужчины и причины, которые заставили его оказаться на улице, Громову неизвестны, однако теперь из-за отсутствия адекватной реакции со стороны местных властей житомиряне вынуждены терпеть выходки человека, который, бесспорно, нуждается в помощи, возможно, даже психиатрической.

"В Житомире мы периодически сталкиваемся с проблемами с такими людьми, и почему-то скопления этих людей всегда происходят в центре города. Раньше у нас в центре всегда был свой так называемый городской сумасшедший. Когда-то это была слишком разговорчивая женщина, потом - известный дед Андрей, бывший художник-диссидент. Со временем этих людей развелось достаточно много... Со стороны местных властей, очевидно, уделяется недостаточное внимание к людям, которые подпадают под категорию социально незащищенных, как этот Ярослав», - отметил Громов.

При этом общественный деятель добавил, что скандал вокруг линии магазинов EVA из-за ситуации с избиением бездомного несколько преувеличен, а люди, которые активно комментировали опубликованное видео в социальной сети, даже не пытались найти бездомного и помочь ему, или хотя бы разобраться в ситуации перед тем, как агрессивно обвинять работников магазина в безлюдности.

"Подобные ситуации часто возникают в разных магазинах. Да, есть вопросы к работникам охранной фирмы, которые действительно себя повели некорректно. Но работники EVA не нарушали никакого регламента... Когда эта ситуация произошла, я так и отвечал активным комментаторам, что сейчас они все делают громкие заявления, но уже завтра все они об этом Ярославеа забудут. Так и произошло: ни один из отличившихся популистскими призывами не сделал ничего для того, чтобы хоть как-то этому бездомному помочь. К сожалению, это очередной индикатор, подтверждающий уровень безразличия нашего общества, отсутствия сознания и стремления объективно разбираться в том или ином вопросе. Мы уже привыкли презирать и оскорблять друг друга, используя социальные сети», - подытожил Громов.

Как бы то ни было, человеческий фактор и усталость от постоянных выходок Ярослава, на которые ссылаются охранники, фигурирующие в скандале – слабое оправдание агрессивным действиям. С этим соглашается также компания «Венбест». Сейчас ребята с видео уволены из охранной фирмы, и против них начато уголовное производство. Однако в целом вся эта ситуация вызывает противоречивую реакцию.

Правовая и этическая сторона вопроса

Так какие действия следует предпринимать работникам магазинов, ресторанов и любых других общественных заведений в случае, если бездомный намерен совершить противоправные действия? Несмотря на рост количества бездомных и желание некоторых из них любым способом привлечь к себе внимание, гражданам следует понимать, каким образом защитить себя и, в то же время, не перейти грань человечности и, в конце концов, не стать фигурантом судебной волокиты.

«Проблема обеспечения охраны в торговых сетях и применения чрезмерной силы к посетителям магазинов в случае нарушения порядка, к сожалению, имеет распространенный характер. В первую очередь, необходимо проводить разъяснительную работу с персоналом, как правильно вести себя с совершающими противоправные действия, особенно, если те находятся в неконтактном состоянии. Во-вторых, надо иметь четкую инструкцию действий каждого работника. И в-третьих, необходимо помнить, что применение мер физического воздействия допустимо лишь в крайних случаях, а потому к человеку, который не действует противоправно, не создает угрозу нанесения вреда имуществу или здоровью других людей, такие меры категорически нельзя применять», - отметила в комментарии УНИАН руководитель киевского офиса адвокатского объединения Matviyiv&Partners Юлия Лукошкина.

По ее словам, в случае, если бездомный ведет себя некорректно, сотруднику заведения сначала необходимо установить контакт и, не провоцируя человека, попросить его покинуть помещение или прекратить совершать противоправные действия. В случае отказа покинуть помещение вызвать охрану. Если же человек не реагирует на просьбы и требования работников заведения и охраны, продолжает совершать противоправные действия, наносит вред или же представляет опасность для себя и других, в таком случае сразу необходимо вызвать полицию.

При этом следует обратить внимание, что владельцы торговых сетей несут уголовную ответственность в случае применения чрезмерной силы к посетителям (ст.127 УК Украины, которая предусматривает истязание, умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучения или других насильственных действий с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле, группой лиц и наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет).

Причем тут государство

Вопрос обострения конфликтов и социального напряжения на фоне увеличения количества бездомных лиц – это следствие системного экономического и социально-политического кризиса, что привело к расслоению населения.

Стоит понимать, что жизнь на улице не всегда является собственным выбором людей, которые там оказались. Среди основных причин, которые приводят к потере крыши над головой, эксперты называют очень разные проблемы, начиная с алкоголизма, сиротства и лишения свободы, и заканчивая потерей жилья из-за незаконных операций с недвижимостью, потерей работы и даже задолженностью по оплате коммунальных услуг.

Когда человек по тем или иным причинам оказывается на улице, его мировоззрение кардинально меняется, как меняется и восприятие социально допустимого поведения. Поэтому пока в Украине вопрос растущей безработицы и отсутствия адекватной помощи социально уязвимым слоям населения будет оставаться нерешенным, общество будет продолжать тонуть в конфликтах по типу описанных выше.

«Такой тренд (увеличение количества бездомных – УНИАН) может свидетельствовать об отсутствии достаточного финансирования и достаточных активностей со стороны государства и общины. Является ли это проблемой для общества? Думаю, да. Дальнейшее отсутствие широкой организованной и всепокрывающей помощи людям без жилья может накапливаться незаметно, но впоследствии, даже в какое-то короткое время, иметь уже видимые неконтролируемые последствия. Какие именно – трудно предсказать, но очень не хотелось бы, чтобы это были массовые угрозы здоровью и жизни при резком падении температуры, переполненные пункты соцпомощи в кризисные времена, или, скажем, серьезное влияние на инфраструктуры городов при закрытии незаселенных территорий, свалок, пунктов питания и тому подобное», - рассуждает директор ГО«Современные украинские рейтинговые системы» Роман Лазорко.

В развитых странах Европы государственные представители и частные фонды системно сотрудничают с малообеспеченными людьми. Это системная работа, которая обеспечивает полный контроль над проблемами бездомных, всесторонняя помощь обездоленным, в том числе психологическая, и даже попытки их реинтеграции в общество. Как следствие, случаи возвращения к здоровой и плодотворной жизни в этих странах не являются единичными.

Надеемся, что однажды сможем наблюдать такие же процессы и в Украине, а не только слышать об учащении социальных конфликтов между обществом и бездомными и бояться из-за ежегодного роста прослойки обездоленных.

Татьяна Стежар

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Автор: Татьяна Стежар