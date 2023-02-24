Война внесла коррективы во все сферы жизни Украины. До 24 февраля украинская экономика демонстрировала стабильный рост, увеличение ВВП, но полномасштабное вторжение свело на нет положительную динамику. Не стала исключением и финтехсфера, которая до войны вышла на рекордные показатели. Впрочем, по словам одной из лидеров финтех-рынка, известной бизнес-леди, владелицы платежной системы LEO и акционера IBOX Bank Алены Шевцовой, кроме больших проблем война создала и перспективные возможности для развития. И ее компании ими пользовались. Благодаря быстрым и нестандартным решениям удалось не только удержать бизнес и команду, но и выйти на новые рынки. Об этом бизнес леди рассказала в документальной ленте "Вышитые свободой", посвященной годовщине войны. В эксклюзивном интервью Алена рассказала о том, с какими вызовами пришлось столкнуться во время войны, о переговорах с Netflix и почему у Украины есть шанс вырваться в лидеры в криптосфере.

Алена, расскажите, как работал ваш бизнес до войны.

Я являюсь акционером IBOX Bank – так он стал называться три года назад, а раньше назывался Агрокомбанк. В этом году он будет праздновать свое тридцатилетие. Изменение названия было обусловлено бизнес-моделью, заложенной в нем – транзакционный бизнес. Сегодня IBOX – это крупнейший транзакционный банк в Украине, согласно статистике Mastercard, благодаря ему совершено наибольшее количество транзакций в сфере интернет-эквайринга. Ежечасно через банк осуществляется около 10 тысяч операций. Также у нас есть развитая терминальная сеть – вторая после ПриватБанка. Кроме того, я являюсь акционером платежной системы LEO, которая в рейтинге НБУ занимает третью позицию.

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Рынок достаточно конкурентен, так что вам пришлось приложить усилия, чтобы выйти на лидерские позиции…

Рецепт прост – предоставлять качественные услуги населению, причем такие, которых нет у конкурентов. До 24 февраля мы постоянно расширяли линейку услуг, доступных в терминальной сети IBOX. Одно из наших основных преимуществ – эксклюзивный контракт пополнения карт Monobank, которые клиент может пополнить без комиссии. Мы очень ценим этот контракт и делаем все, чтобы сохранить его. Мы заинтересованы в увеличении нашей прибыли, ведь весь доход банк отправляет на нужды ВСУ. Мы уже отправили на армию несколько миллионов долларов.

Для нас поддержка армии и наиболее уязвимых категорий населения, нуждающихся в помощи, главный приоритет. Когда началась война, нам позвонили ребята из киевской терробороны и сообщили, что им нужны бронированные автомобили. Конечно, у банка есть такие авто, ведь мы проводим инкассацию наших терминалов. И мы все эти машины отдали на нужды терробороны. Впоследствии именно нашими автомобилями вывозили из Ирпеня детей и их матерей. На всех машинах было написано "Дети", но это не остановило врагов: все автомобили были прострелены. Но благодаря тому, что они были бронированные, ни один ребенок не пострадал. Эти прошитые пулями машины сегодня являются трагическим воспоминанием с тех первых месяцев войны в Киевской области. Мы об этом рассказывали многим международным фондам, и они предложили сделать NFT-коллекцию расстрелянных автомобилей. Все средства по их продаже мы отдаем в Институт им. Шалимова – это опорная больница, медики которой круглосуточно помогают тяжелораненым.

Как вообще война повлияла на ваш бизнес?

Не секрет, что финансовая сфера одна из самых уязвимых и после вторжения пострадала сильнее всего. Особенно если учитывать, какого расцвета достигла банковско-финансовая сфера перед вторжением. По статистике НБУ, 2021 год был одним из самых прибыльных. Банки отмечали существенный рост кредитного и депозитного портфеля, что было обусловлено ростом благосостояния населения. Объем же экспортной выручки за предвоенный год достиг рекордного, начиная с 2014 года.

Все указывало на то, что тенденция продолжится и в 2022 году. Но из-за войны все планы были перечеркнуты. Если говорить конкретно о платежной системе LEO и банке IBOX, нам пришлось в буквальном смысле выживать, чтобы сохранить доходность и остаться на плаву. В день вторжения мы приостановили большую часть финансовых сделок. При этом было важно сохранить работу серверов, сделать все, чтобы работали P2P платежи, интернет-эквайринг, чтобы терминалы вовремя инкассировались, чтобы пользователи могли вовремя пополнять свои карты. Это была задача со звездочкой. Поэтому мы сфокусировались на переходе в облачное решение от Amazon, чтобы не допустить потери данных и аварийной остановки из-за бомбежки. Кроме того, было важно поддержать экономику Украины, ведь такой крупный банк как наш является важной частью критической инфраструктуры государства. Поэтому через считанные дни после начала войны акционеры решили увеличить уставный капитал IBOX Bank почти на 63% - до 760 млн грн. В целом наш банк инвестировал в финансовую систему Украины 500 млн грн.

У вас большая компания, наверняка были сложности, связанные с сохранением команды.

Безусловно, без наших сотрудников все процессы остановились бы. У нас их 500, и это стало еще одним вызовом для руководства компании. 24 февраля в 5 утра я лично обзванивала работников, чтобы сообщить им страшную новость и дать инструкции по дальнейшим действиям. Параллельно я пыталась забронировать гостиницу на полтысячи человек в Западной Украине. Скажу честно: никто из нас не думал, что эта релокация надолго. Думали, что на несколько дней, максимум на неделю. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому мы переехали в Польшу, открыли офис в Варшаве и продолжили работать.

Ваши усилия принесли результат?

Да, и это сказалось на наших показателях – за год войны мы выросли на 6%. Во время пребывания в Польше мы подали документы на регистрацию финансовой компании с лицензией регулятора на прием-перевод денежных средств в этой стране. За 3,5 месяца мы получили лицензию и сейчас занимаемся тем, что расставляем терминальный бизнес в Варшаве. Мы зашли на непаханое поле, делаем то, чего никто в Польше еще не делал. Но мы понимаем, что это необходимо – в этой дружественной стране вынужденно находится 5 млн украинцев, и у каждого из них есть карты Монобанка или Привата, которыми нужно переводить средства в Украину и оплачивать счета. Когда мы разовьем свою сеть в Польше, то станем крупнейшим оператором платежных систем в коридоре Украина-Польша. Могу сказать, что польский рынок голоден на нестандартные финтех-решения. И рынок очень богат и щедр на предложениях иностранных компаний, особенно, американских фондов, которые готовы с космической капитализацией выкупать классные финтехи и добавлять в свои инвестиционные портфолио.

Похоже, что вы не боитесь принимать нестандартные решения и расширять горизонты. Какие еще проекты в ваших планах?

Сейчас мы активно изучаем крипторынок с тем, чтобы приобщиться к его развитию в Украине. Те возможности, которые дает наше государство, Минцифры со своим законом "О цифровых активах" – это огромный шанс для банков, финансовых институтов в Украине развивать крипту как альтернативный метод безналичных платежей. Возможностей, которые дает крипта в Украине, мы нигде не встретим в Европе. Мне кажется именно криптоиндустрия может обеспечить экономическое развитие в Украине. Крипта станет синонимом нашего государства. У нас есть шанс стать столицей криптовалюты, у нас все для этого есть. В первую очередь, мозги.

Я планирую, что мои бизнесы станут "бэком" для криптобирж, для компаний, которые видят свое будущее в Украине, видят здесь перспективы для развития их платежей, прохождения комплаенса физлиц, финансового мониторинга, bank id. Сейчас это все является прерогативой банковских институтов в Украине. Но все эти продукты можно отдавать биржам, отвечающим требованиям закона Украины о криптоактивах.

Сейчас мы вместе с международной платежной системой Mastercard активно разрабатываем и обсуждаем криптокарту, и, надеюсь, она выйдет в свет в начале 2023 года. Она станет основой для развития криптоплатежей, будет соответствовать украинскому законодательству и отражать стандарты международной платежной системы.

Вы известна как предприниматель, который имеет отношение к киберспорту в Украине. Возможно ли развитие этого направления в нынешних условиях?

Да, большой частью платежной системы LEO является игровой сервис LeoFaiming. У нас есть своя киберкоманда, и наши киберспортсмены занимают первые места в соревнованиях. Сейчас мы всерьез рассматриваем спонсорство с международными компаниями, производящими техническое оборудование, в частности с Asus, чтобы в 2023 году наши игроки представляли их бренд. О популярности киберспорта свидетельствует один факт: количество зрителей на последних Олимпийских играх было вдвое меньше, чем аудитория, просмотревшая финал Dota-2. Мир изменился, и мы принимаем его таким, какой он есть – с реальностью Web 3.0. Но любая реальность искажается в условиях войны, поэтому сейчас главное – победа на фронте.

Напоследок расскажите подробнее о своем фильме, посвященном годовщине войны.

За этот год мы пережили столько всего, что захотелось рассказать об этом всему миру. В ленте "Вышитые свободой" использованы реальные документальные кадры начала вторжения – видео-свидетельства бомбардировок, уничтоженных украинских городов, рассказы очевидцев. Одной из героинь фильма стала наша сотрудница, мама Дмитрия Козацкого, которого мы знаем как "Орест" из Азовстали. Именно его фотографии стали с одной стороны свидетельством военных преступлений россиян в Мариуполе, с другой – символом надежды для наших защитников и всей Украины.

В ленте мы рассказываем, как переезжали в Западную Украину, как каждый сотрудник болел за общее дело. И как нам удалось удержать наш бизнес на плаву. Фильм получился настолько качественным, ярким, жизненным, что мы решили предложить самой известной стриминговой платформе Netflix показать его. Сейчас мы ведем активные переговоры с Netflix, они уже выслали технические характеристики, и наша команда работает над приведением нашей ленты к параметрам платформы. Если нам все удастся, "Вышитые свободой" будет доступен на пяти языках мира. Я уверена: весь мир должен узнать о том, что за этот год пережила Украина и ее люди, о том, какая мы невероятная нация, мужественно принимавшая все вызовы, как мы помогали стране и нашим храбрым воинам.