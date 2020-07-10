ВНО 2020: опубликованы правильные ответы к заданиям по истории Украины

Сертификационную работу по истории Украины в этом году выполняли почти 179 тысяч участников ВНО.

В четверг, 9 июля, участники основной сессии внешнего независимого оценивания 2020 года сдавали тесты по истории Украины. Участие в тестировании приняли 178 714 человек, что составляет 67,69 % от общего количества зарегистрированных.

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Сертификационная работа по истории Украины насчитывала 60 заданий разных форм и состояла из двух частей: "История Украины ХХ – начала ХХІ века. "(30 заданий) и "История Украины от древнейших времен до конца XIX века." (30 заданий).

Результаты внешнего независимого оценивания по истории Украины будут объявлены до 25 июля.

Пока же Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к тесту по истории Украины основной сессии ВНО 2020 года.

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