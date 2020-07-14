ВНО 2020 по биологии: появились правильные ответы на тест

В этом году сертификационную работу по биологии выполняли более 74 тысячи человек.

В понедельник, 13 июля, участники основной сессии внешнего независимого оценивания 2020 года сдавали тесты по биологии. Участие в тестировании по биологии приняли 74 460 человек, что составляет 65,38 % от общего количества зарегистрированных.

Читайте такжеВНО 2020: опубликованы правильные ответы к заданиям по истории Украины

Сертификационная работа по биологии насчитывала 50 заданий разных форм: с выбором одного правильного ответа (38 заданий), на установление соответствия (8 заданий) и с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (4 задания).

Результаты внешнего независимого оценивания по биологии будут объявлены до 25 июля.

Пока же Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к тесту по биологии основной сессии ВНО 2020 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram